THE CIRCLE/ Da oggi al cinema il film con Tom Hanks ed Emma Watson (27 aprile 2017)

Immagine presa dal web

THE CIRCLE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA (27 aprile 2017) - Arriverà nelle sale di tutto il mondo oggi, giovedì 27 aprile uno dei film più attesi di questa stagione: ispirato all'omonimo e fortunato romanzo di Dave Eggers, "The Circle" di James Ponsoldt si annuncia come un potenziale blockbuster, dato che annovera nel cast anche Tom Hanks ed Emma Watson, oltre ad avvalersi della collaborazione alla stesura del soggetto da parte dello stesso scrittore statunitense.

THE CIRCLE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: UN THRILLER FANTASCIENTIFICO DAI TONI DISTOPICI (27 aprile 2017) - Trasposizione in celluloide del penultimo romanzo firmato da Dave Eggers, "The Circle" ricalcherà a grandi linee le atmosfere e i toni del libro uscito nel 2013. Si tratta infatti di un film di fantascienza che però vira verso una deriva thriller e fortemente distopica, immaginando un futuro prossimo in cui la pervasività dei nuovi media e delle telecomunicazioni sarà sempre più opprimente. Il cast assemblato da James Ponsoldt, come accennato, è uno dei punti di forza di questa produzione: oltre ad Emma Watson (protagonista nei panni di Mae Holland) e a Tom Hanks (nel ruolo di Eamon Bailey), figurano infatti anche John Boyega (Kalden) e Karen Gillan (Annie Allerton).

THE CIRCLE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (27 aprile 2017) - La trama del film ruota principalmente attorno alla figura di Mae Holland, una giovane informatica appena assunta da una grande internet & media company che vagamente ricorda Facebook, "Il Cerchio". La ragazza scopre però, dopo pochi giorni, che le cose non sono come sembrano dall'esterno e lo stesso fondatore dell'azienda, Eamon Bailey, le impone di rinunciare alla propria privacy per condividere, come tutti gli altri dipendenti, ogni aspetto che riguarda il proprio privato e in assoluta trasparenza. Nonostante questo, Mae si dimostra una delle collaboratrici più intraprendenti ma, così facendo, attira sempre più i riflettori dei vertici della società, poco propensi a concedere delle pericolose libertà individuali a chi lavora per "Il Cerchio". Infatti, Mae apprende che l'internet company vuole creare un nuovo modello di mondo che potrebbe essere esteso all'intera umanità e che implica il controllo totale e la condivisione dei dati personali, il culto dei "gadget ipertecnologici" e lo sviluppo di "TruYou", uno store virtuale a cui tutti devono gradualmente adeguarsi fino a creare un monopolio. La giovane informatica si trova così di fronte ad un bivio: integrarsi in questo sistema oppure combatterlo con alcuni suoi colleghi, rischiando di passare per una traditrice.

THE CIRCLE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST E L'INTERVISTA DI PONSOLDT (27 aprile 2017) - Se Tom Hanks è stato uno dei primi attori scritturati in "The Circle", per il ruolo di Mae Holland, Ponsoldt ha dovuto attendere qualche mese: dopo aver ingaggiato Alicia Vikander, è dovuto tornare sui propri passi a causa di impegni sopraggiunti per quest'ultima, affidando così il ruolo della protagonista ad Emma Watson. Per quanto riguarda lo stesso Ponsoldt, non si tratta della sua prima esperienza di regia alle prese con il mondo della letteratura, dato che il precedente film ("The End of the Tour") aveva come tema una tournée promozionale del compianto David Foster Wallace, uno degli scrittori di culto dello stesso Eggers. A proposito della pellicola, inoltre, Ponsoldt ha spiegato che "non si tratta solo di un film sui pericoli insiti nelle nuove tecnologie, ma anche su certe ossessioni che emergono nel libro di Eggers". Il 38enne originario della Georgia ha anche confessato, nel corso di un incontro con la stampa, di essersi rivisto in Mae Holland e "nel suo rapporto con un mondo nel quale le vecchie coordinate sono scomparse e le scelte che riguardano la privacy diventano sempre più ambigue".

© Riproduzione Riservata.