THE VAMPIRE DIARIES 8/ Anticipazioni del 27 aprile 2017: Seline ucciderà tutti?

The Vampire Diaries 8, in prima Tv assoluta su Premium Action

THE VAMPIRE DIARIES 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 27 aprile 2017, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di The Vampire Diaries 8, in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, dal titolo "Nostalgia's a Bitch". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Stefan (Paul Wesley) continua ad uccidere una vittima dietro l'altra, mentre Damon (Ian Somerhalder) si lascia convincere da Sybil (Nathalie Kelley) ad andare a Mystic Falls per prendere il percussore della campana magica. Intanto, Bonnie (Kat Graham) torna in città e rivela a Caroline (Candice King) di aver ricevuto in regalo da Enzo (Michael Malarkey) una fiala con il suo sangue. Vorrebbe infatti che la fidanzata lo bevesse per trascorrere tutta l'eternità insieme. Seline (Kristen Gutoskie) richiede l'intervento di Caroline e Bonnie poco dopo, a cui confessa di aver sottratto il pezzo più grande dell'artefatto che vuole Sybil. Dati gli omicidi ed il dolore provocato, l'ex Sirena vuole fare ammenda ed uccidere la sorella, ma le serve il loro aiuto. Mentre partecipano a Miss Mystic Falls, Caroline incarica Matt (Zach Roerig) e Dorian (Demetrius Bridges) di indagare sulla campana. La vampira scopre poco dopo che Sybil, Damon e Stefan sono alla stessa festa.

Una volta alla villa, Damon realizza che non deve più sottostare al volere di Damon, anche se la Sirena fa di tutto per manipolare la sua mente. Bonnie invece rivela ad Enzo di non potersi trasformare per paura che le conseguenze ricadano su Elena (Nina Dobrev), visto che il loro legame è ancora attivo. Nel frattempo, Damon chiede spiegazioni a Caroline sul perché gli ha consegnato il ciondolo di Elena, ma le rivela anche che Stefan ha ripreso ad uccidere, questa volta senza rimorsi. Al piano di sotto, una ragazza soggiogata da Sybil offre il suo collo a Stefan. D'accordo con Stefan, decidono di far ricordare a Damon che cosa accadde realmente durante il Miss Mystic Falls in cui si innamorò di Elena. Durante il ballo, Caroline cerca di rievocare in Damon i ricordi di Elena e di convincerlo a consegnarle il percussore. Sybil e Stefan sono costantemente in ascolto, mentre Enzo chiede a Bonnie se diventerebbe mai un vampiro, nel caso in cui la sua vita non fosse legata ad Elena. Anche se la strega risponde positivamente, alla fine decide di consegnargli la fiala di sangue. Sybil invece mostra a Damon cosa succederebbe se la sua umanità riaffiorasse del tutto, come verrebbe devastato dal senso di colpa degli omicidi, convincendolo alla fine a darle l'oggetto magico.

Con sorpresa della Sirena, Damon si ribella e la colpisce con il percussore, mentre Matt trova la campana. Lo Sceriffo Jenkins (Jonathan D. Williams) cerca di fermarlo, sotto il controllo di Sybil, ma Matt riesce a disarmarlo. Alla fine del party, Stefan annuncia al fratello di voler continuare il suo viaggio da solo. Gli ha dimostrato che Elena manipola ogni sua mossa e non intende averlo al suo fianco. Dopo aver tramortito Damon, Stefan consegna il percussore a Caroline ed uccide una candidata dietro l'altra. Rivela di volerle trasformare tutte, ma Caroline lo uccide ed al suo risveglio gli riconsegna l'anello. Nei sotterranei, Damon si prepara per torturare Sybil, ma la Sirena fa in tempo a restituirgli tutta l'umanità.

THE VAMPIRE DIARIES 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 APRILE 2017, EPISODIO 10 "NOSTALGIA'S A BITCH" - Sybil costringe Bonnie e Caroline a liberarla, mentre confina Damon in un coma profondo. Si rende però conto che la mente del vampiro si trova in uno stato fernale indotto, creato solo dal suo senso di colpa. Caroline e Bonnie entrano quindi nel subconscio dell'amico e lo perdonano per qualsiasi cosa. Intanto, Stefan uccide Violet e rivela che Cade ha richiesto più anime per fare un accordo sulla campana. Il vampiro vuole infatti che il fratello sia cosciente al momento della morte di Sybil e che svolga la sua parte. Seline fa invece un patto con Matt e lo spinge a suonare la campana 12 volte, in modo da liberare l'Inferno sulla terra ed uccidere chiunque sia presente a Mystic Falls.

