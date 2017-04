TRE VOLTE 10/ Sul Nove lo spettacolo di Alessandro Siani con Diego Armando Maradona (oggi, 27 aprile)

Alessandro Siani e Maradona (LaPresse)

TRE VOLTE 10: SUL NOVE LO SPETTACOLO DI MARADONA E ALESSANDRO SIANI, GLI OSPITI (OGGI, 27 APRILE) - Il Nove offre stasera una prima visione davvero irripetibile, alla quale pochi fortunati hanno potuto assistere in carne e ossa al Teatro San Carlo di Napoli lo scorso gennaio. Oggi, giovedì 27 aprile 2017, verrà infatti mandato in onda lo spettacolo Tre volte 10, che vede al centro il mitico El Pibe de Oro Diego Armando Maradona e che è stato diretto e scritto dal noto attore, comico e regista partenopeo Alessandro Siani. Maradona si racconta, tra esperienze passate ma indelebili, circondato dall’affetto e dal calore della sua città: numerosissimi anche gli ospiti che - nel corso della serata - hanno fatto capolino in scena, o hanno semplicemente fatto arrivare un loro messaggio, come Francesco Totti, Alessandro Del Piero e Roberto Baggio. La musica di Lina Sastri ha saputo stregare, così come il divertentissimo siparietto in compagnia di Salvatore Esposito, noto attore di Gomorra - La serie, dove veste i panni di Genny, figlio di Don Pietro. Non mancheranno poi il rapper Clementino - di nuovo sul piccolo schermo, dopo l’ospitata di ieri a Made in Sud - e lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, dai cui romanzi è stata tratta la fiction I bastardi di Pizzofalcone. Ma i nomi da aggiungere sono ancora moltissimi: pronti a scoprire chi altri ci sarà?

TRE VOLTE 10: SUL NOVE LO SPETTACOLO DI MARADONA E ALESSANDRO SIANI, IL PERCHÈ DEL CAMPIONE (OGGI, 27 APRILE) - Diego Armando Maradona alla fine ha accettato di fare uno spettacolo in cui poter raccontare di sé e della sua Napoli: qual è stato però il motivo che ha spinto il grande campione ad accettare la proposta di Alessandro Siani? L’ex calciatore si è raccontato in un’intervista esclusiva rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni e, per spiegare le sue ragioni, ha sottolineato di averlo fatto innanzitutto “perché Siani mi è parso un uomo brillante, un ragazzo buonissimo”. Ma non solo per quello: “anche perché quando sono andato a Napoli per la partita d’addio a Ciro non ho potuto scendere in campo. Lo dovevo alla gente di Napoli…”. Ora, dopo l’appuntamento in teatro, lo spettacolo approderà anche sul piccolo schermo televisivo: chi non lo perderà?

