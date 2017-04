Tutto può succedere 2 / Carlo e Feven si lasciano, anticipazioni seconda puntata 27 aprile 2017

Tutto può succedere 2 (foto da Facebook)

TUTTO PUÒ SUCCEDERE 2, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 27 APRILE 2017: CARLO E FEVEN - La prima puntata di Tutto può succedere 2 ha rivelato diverse svolte, in particolare per la coppia composta da Carlo e Feven, sette giorni fa: la fiction tornerà sul piccolo schermo di Rai 1 stasera - giovedì 27 aprile 2017 - con il secondo appuntamento in programma, e per i due (ormai ex) futuri sposi sembrano esserci nuove difficoltà in vista. Carlo, infatti, ha tradito la madre di Robel con l’affascinante psicologa del nipote: ora le anticipazioni sono pronte a sottolineare che Feven lo verrà a sapere leggendo per caso un messaggio sul telefonino. Un bel guaio, anche perchè la donna non ci penserà due volta a troncare di netto con lui: la sua titubanza sulle nozze ha spinto il giovane Ferraro ad allontanarsi, e ora la rottura definitiva sembra essere arrivata. Carlo confesserà tutto alla sua famiglia, Alessandro compreso, che rimarrà piuttosto sconvolto di fronte a quello che ha combinato. Come andrà a finire? E che ne sarà del piccolo Robel?

TUTTO PUÒ SUCCEDERE 2, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 27 APRILE 2017: ELIAS E SARA - Il ritorno di Elias in città ha spaventato moltissimo Sara in Tutto può succedere 2: sembra chiaro che la donna non ha più alcuna intenzione di avere a che fare con lui, e anche la famiglia Ferraro vorrebbe che si tenesse alla larga. La stessa cosa non vale per per il figlio della protagonista interpretata da Maya Sansa, Denis. Il giovane ha trascorso diverso tempo in compagnia del genitore, che ha trovato lavoro e sembra aver ritrovate anche un po’ di equilibrio: Denis è arrivato anche a non rispettare le regole imposte da suo madre pur di riuscire a vedere l’uomo. Anche in questo caso, i rapporti andranno avanti, evolvendosi: Sara si riavvicinerà infatti ad Elias, finendo per fare l’amore con l’ex. Passo dopo passo, la Ferraro si convincerà che può davvero tornare a far parte della famiglia… Avrà fatto la scelta giusta?

TUTTO PUÒ SUCCEDERE 2, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 27 APRILE 2017: MAX SCOPRE LA VERITÀ - Inaspettatamente, in un confronto che vedrà contrapposti Alessandro e Carlo - a causa del tradimento di quest’ultimo - ci andrà di mezzo anche Max. I due fratelli Ferraro si troveranno a litigare, ed è chiaro che sotto esame c’è proprio il comportamento di Carlo: l’uomo è andato a letto con l’educatrice del nipote, Gabriella, e questo potrebbe rappresentare un grande intoppo nella relazione terapeutica che la donna ha costruito con il figlio di Alessandro. Senza volerlo, inoltre, si lasceranno sfuggire che Max soffre della Sindrome di Asperger e il diretto interessato sentirà tutto, prendendo poi che Alessandro e Cristina affrontino una volta per tutte l’argomento insieme a lui. Non si tratterà di un momento semplice per il personaggio interpretato da Roberto Nocchi: Gabriella è lontana, e le crisi aumenteranno di giorno in giorno… Quale potrebbe essere la soluzione?

© Riproduzione Riservata.