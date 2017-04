UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione: Mattia lascia lo studio dopo il due di picche (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: DESIRÈE POPPER INVITA MATTIA AD ABBANDONARE E LUI ACCETTA LA SFIDA - Mattia Marciano è pronto per il due di picche di Desirèe Popper? Ieri pomeriggio, presso gli Studi Elios di Roma, Maria De Filippi ha nuovamente accolto i quattro tronisti giovani del trono classico di Uomini e Donne. Una volta fatto il loro ingresso, la nuova registrazione giovane del programma ha preso il via con le primissime dinamiche di Desirèe, la modella brasiliana che, dopo un esordio entusiasmante, con il passare del tempo sta visibilmente perdendo punti simpatia in favore della rivale. Dopo il bacio tra Mattia e Desirèe, il campano soffocato dalle paturnie ha raggiunto la tronista nei camerini per capire il vero motivo della reazione tanto differente dopo il bacio. La modella quindi, ha evidenziato il forte trasporto di Mattia nei suoi confronti sottolineando che non si sia trattato - giustamente - di un bacio alla pari. Mattia però, molto contrariato dalla sua risposta ha preferito lasciare il camerino dopo averle ricordato che da oggi vorrà tutelarsi (da lei?). Desirèe prova a corrergli dietro e lui afferma che, per un cambio di posizione basterebbe ammettere che il loro avvicinamento è piaciuto ad entrambi. Dopo la sua successiva richiesta di un'esterna, Mattia ha preferito far parlare un bigliettino da parte sua e, strizzando l'occhio alle dinamiche di Giulia e Federica, non si è presentato in esterna dalla sua bella.

Facendo il suo ingresso in studio, il corteggiatore ha trovato conforto in Gianni Sperti e, di contro, Tina Cipollari l'ha accusato di avere un poco esagerato. Dopo la scorsa puntata, anche Rosa Perrotta ha avuto modo di parlare con Mattia, chiedendo al ragazzo i veri motivi del suo cambio in corsa. Marciano però, le ha confessato di provare più emozioni con Desirèe e, dal canto suo, la tronista napoletana in studio, è apparsa come colei che ha grosse difficoltà ad accettare un "due di picche": sarà così? Questa nuova "esterna", ha scaturito le nuove polemiche in studio con le lamentele di Alex, fortemente svilito dalla bizzarra situazione che va avanti da ormai tre settimane. Di seguito però, Mattia ferito nell’orgoglio ha lasciato lo studio: tornerà?

