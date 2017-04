UOMINI E DONNE/ Giorgio Manetti: “Di Gemma mi piaceva tutto!” (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: GIORGIO MANETTI PARLA DI GEMMA GALGANI E SVELA I MOTIVI DELLA ROTTURA - Giorgio Manetti, instancabile cavaliere del trono over di Uomini e Donne, proprio non riesce a fare a meno di parlare della sua ex fidanzata Gemma Galgani. Ecco perché, tra le pagine del settimanale "Chi" in edicola da ieri con il nuovo numero, l'affascinante ex gabbiano toscano, ha raccontato retroscena inediti in attesa di rivederlo in televisione probabilmente domani pomeriggio. Giorgio ha finalmente svelato i veri motivi della rottura con Gemma, parlando della madre che si è ammalata e l'allontanamento della torinese: "Gems c’era, ma non più come prima", ha confessato Giorgio, per poi precisamente che lei, inoltre, richiedeva molte attenzioni che lui - in quel momento - non avrebbe potuto darle. Giorgio quindi, conclude questa parentesi con uno sfogo: "Io, che da sempre mi definisco un caso disperato, che penso che innamorarsi sia un terno a lotto, ero stremato". Successivamente, Giorgio svela che di Gemma gli piaceva tutto fino a quando... "a settembre dello scorso anno, poco prima di entrare in studio lei mi guarda in modo diverso - continua Giorgio - Fino a quel momento eravamo una coppia, ma in onda lei mi lascia. Da quel momento ho capito che Gemma, donna che ha vissuto per 20 anni lavorando in teatro, aveva sceneggiato il nostro amore". Parole forti quelle di Giorgio che, molto probabilmente, lasceranno spazio ad una pronta replica magari sempre tramite le pagine di “Chi”, settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Proprio il giornalista e conduttore, aveva presentato la parentesi delle “Olimpiadi della Tv” dedicate alle lettere di “C’è posta per te”. In quella occasione, Gemma aveva scritto una nuova missiva in favore di Giorgio, confessandogli di essersi pentita per la decisione presa quel famoso settembre 2015. Giorgio, anche in quel caso, nonostante la gioia per la nuova lettera, ha puntato il dito contro l’ex accusandola di avere “inquinato” il loro percorso e la loro storia d’amore.

