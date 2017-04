Un posto al sole / Anticipazioni 27 aprile 2017: Matteo ritorna nella vita di Marina?

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 27 APRILE: MATTEO RITORNA NELLA VITA DI MARINA - La serenità non durerà a lungo per i coniugi Ferri nelle attuali puntate di Un posto al sole. Il sospetto era nato fin dal giorno del loro matrimonio ovvero da quando Marina aveva evidenziato qualche perplessità a causa del suo innegabile legame con Matteo. E a quanto pare proprio lui rientrerà presto nella sua vita, sconvolgendola ancora una volta. Nell'appuntamento odierno, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40, la Giordano farà un incontro casuale che la sconvolgerà: si tratterà proprio del personaggio interpretato da Luca Ward? Niko si era illuso credendo di poter presto collaborare con un nuovo studio legale di Napoli ma purtroppo dovrà fare i conti con la triste realtà e la consapevolezza di quanto sia difficile avere Enriquez come nemico. Non sarà questo l'unico problema che dovrà affrontare la sua famiglia, alle prese con il nuovo ricatto di Vintariello: il pericoloso Camorrista potrebbe presto causare nuovi problemi alla relazione tra Franco e Angela, raggiungerà il suo scopo? Guido si appresterà a trasferirsi nuovamente nel suo appartamento di Palazzo Palladini come richiesto dal figlio Vittorio. Rientrerà a casa con scatoloni e oggetti vari, contando sull'aiuto di Andrea. I due amici finiranno però per dedicarsi al flipper più del previsto, scatenando la rabbia di Mariella. Riuscirà a riportare la coppia sulla retta via?

