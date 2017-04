Una vita / Anticipazioni spagnole e italiane: Martin cambia idea come consigliato da Mauro?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 27 APRILE: MARTIN CAMBIA IDEA? - La confessione di Martin sarà grande protagonista anche della puntata di Una vita in onda oggi pomeriggio, nella quale purtroppo Casilda continuerà a restare in carcere. Per il momento a nulla serviranno le parole del suo fidanzato, che dichiarerà a Peirò di avere organizzato l'attentato ad Acacias 38 per salvare la domestica dalla pena di morte. Ad intervenire in quella che diventerà una situazione sempre più complicata sarà ancora una volta Mauro, convinto che Martin stia commettendo un grave errore nel dichiarare il falso. Secondo San Emeterio lui dovrà essere sincero con Peirò, spiegando che in effetti è stato Calanda (poi sparito dalla circolazione) ad organizzare il tutto. Purtroppo però Martin resterà fermo nelle sue convinzioni, consapevole dei rischi che Casilda potrebbe correre nel caso in cui il vero colpevole non venga arrestato. Ma questo sacrificio andrà a buon fine?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA COME MARIA CASTANEDA? - Le storie si ripetono nelle trame di Una vita e Il Segreto, entrambe creazioni dell'autrice Aurora Guerra. I telespettatori delle due storiche serie televisive spagnole se ne renderanno conto assistendo ai subdoli intrighi di Cayetana ai danni di Teresa, alla quale farà assumere delle droghe a sua insaputa. La maestra sarà sempre più confusa, tanto da avere dei lunghi momenti di buio totale nella sua mente. Ad approfittare della situazione sarà il marito Fernando, che si avvicinerà pericolosamente a lei durante la notte trascorrendo diverse ore in sua compagnia. E a quanto pare il loro incontro non resterà privo di conseguenze: il mattino successivo, infatti, Teresa non ricorderà nulla di quanto accaduto durante la notte, lasciando presagire ai primi momenti di passione con il suo consorte. Si ripeterà dunque quanto accaduto diversi anni fa a Maria che, dopo il matrimonio con Fernando (Stesso nome per i due crudeli mariti!), era stata ripetutamente drogata dal protetto di Francisca che solo così poteva costringere la moglie ai suoi doveri coniugali.

