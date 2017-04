Uomini e Donne/ Anticipazioni: oggi, 27 aprile, cosa va in onda? Rosa delusa da Alex, Desirée sconvolge tutti!

Uomini e Donne

Uomini e Donne, anticipazioni: in onda la seconda parte del Trono Classico: Rosa Perrotta infuriata con Alex (27 aprile 2017) - Riparte Uomini e Donne con la seconda parte del Trono Classico. Dopo la visione delle esterne di Luca e Marco, oggi si riparte da Rosa Perrotta che è uscita con Alex Adinolfi. Il corteggiatore l'ha sorpresa portandola a conoscere sua nonna ma a lei questo gesto non è piaciuto anche perchè le è parso troppo affrettato e con la conseguenza di incrementare ulteriormente sospetti e critiche nei loro riguardi. Per Rosa, Alex ha pensato solo a se stesso e questo la porta inevitabilmente a preferire il comportamento avuto da Pietro. In esterna con lui si parla infatti dell'uscita con Desirée e anche di Mattia che "si illude" di essere desiderato da entrambe; la tronista pare serena e molto felice al suo fianco e lo stesso Pietro ritiene che insieme stiano facendo passi da gigante. Ma le sorprese in questa nuova puntata di Uomini e Donne non finiscono di certo qui.

Uomini e Donne, anticipazioni: in onda la seconda parte del Trono Classico: Desirée bacia Mattia e conosce Simone Cipolloni (27 aprile 2017) - Nella nuova puntata del Trono Classico c'è un importante ritorno in studio che è quello di Simone Cipolloni. Lo abbiamo conosciuto nel corso del trono di Clarissa Marchese, dove partito molto forte è poi stato superato prima da Luca Onestini (che ritrova sul trono) che successivamente da Federico Gregucci, che è poi stata la scelta di Clarissa. Oggi Simone fa il suo ingresso in studio e si dichiara per la bella Desirée che sembra abbastanza entusiasta di conoscerlo. C'è da dire che già qualche giorno fa Simone aveva manifestato la voglia di andare a corteggiare la bella tronista brasiliana con un messaggio su Instagram: “Lei……….stupenda…….#quasiquasitorno”. Intanto il vero colpo di scena in questa puntata è il bacio che arriva proprio tra Desirée e Mattia, una forte delusione per il rivale Mariano Catanzaro.

