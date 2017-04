Uomini e Donne, Trono Gay/ Maria De Filippi conferma il ritorno! Ecco quando lo rivedremo in onda

Maria De Filippi

Uomini e Donne, il Trono Gay sta per tornare! Maria De Filippi lo conferma, ecco quando lo rivedremo - Nella lunga intervista a Il Fatto Quotidiano, Maria De Filippi analizza molte situazioni, da Morgan a Sanremo passando per la rivalità con Milly Carlucci e Ballando con le stelle, ma si sofferma con particolare attenzione su Uomini e Donne. Una delle domande che tutti i fan dello show di Canale 5 si sono posti negli ultimi mesi è se il Trono Gay sia stato un esperimento isolato o possa invece tornare a breve in onda; finalmente la De Filippi chiarisce la questione e fa sapere che: “Era una cosa che avevo in mente da anni e che ho fatto solo l’anno scorso perché i tempi erano maturi. - annunciando che - Non credo sia un episodio casuale o una tantum e infatti il trono gay tornerà anche quest’anno.”. Quello di Claudio Sona non è quindi stato l'unico Trono Gay di Uomini e Donne e anzi presto scopriremo - probabilmente a settembre nella nuova stagione - chi sarà il nuovo o la nuova tronista.

Uomini e Donne Over, Gemma Galgani un "vero fenomeno" e l'astio di Tina Cipollari: parla Maria De Filippi - Altro fenomeno di Uomini e Donne è sicuramente il Trono Over il cui simbolo è ormai divenuto l'amata e discussa dama Gemma Galgani. Maria De Filippi nel corso dell'intervista spiega come abbia fatto Gemma a diventare un vero e proprio fenomeno: “Io sono una persona che delega quasi tutto (tranne C’è posta per te) e se c’è una cosa che chi lavora con me ha imparato a fare è andare dietro a ciò che fanno i protagonisti. E con Gemma è successo proprio questo - chiarisce la conduttrice di Uomini e Donne - siamo andati dietro lei, facendole fare quello che voleva. Con Gemma succede quello che succedeva con Scene da un matrimonio di Davide Mengacci: ognuno dà a quello che vede una interpretazione dettata dal proprio contesto sociale.”. Maria De Filippi conferma inoltre che l'astio mostrato da Tina Cipollari verso la Galgani non è affato una trovata televisiva ma è fin troppo reale: “Tina non la può vedere sul serio. - conferma la conduttrice che anzi aggiunge - Sono costretta a tagliare pezzi di trasmissione di un quarto d’ora o 20 minuti perché il loro astio arriva a livelli intrasmettibili.”

