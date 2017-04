VICE/ Su Rai 4 il film con Bruce Willis e Thomas Jane (oggi, 27 aprile 2017)

Vice , film prima serata

VICE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 27 APRILE 2017: IL CAST - Vice, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 27 aprile 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di fantascienza e azione che è stata prodotta in America nel 2015 con la regia che è stata curata da Brian A. Miller. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto conosciuti come Bruce Willis, Thomas Jane, Ambyr Childers, Jonathan Schaech e Bryan Greenberg. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

VICE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 27 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome Julian Michaels (Bruce Willis) che è riuscito a progettare e a costruire uno splendido e unico resort. Si tratta infatti di un posto davvero speciale a cui Julian ha dato il nome di Vice e che permette a quanti vi possono accedere di poter vivere le più straordinarie e anche perverse fantasie. In primo luogo Vice è un luogo in cui è possibile arrivare solo se si è davvero molto ricchi ed in secondo luogo il personale non è caratterizzato da esseri umani bensì da uomini artificiali, una sorta di androidi che per molte caratteristiche sono molto simili alle creature umane. La cosa però per certi versi anomala e strana è che ciascun cliente in questo posto può dar libero sfogo alle proprie fantasia anche quelle più crudeli e selvagge. Tutto sembra andare per il meglio finché un giorno accade l’impensabile. Un’androide di nome Childers dopo aver avuto una serie di problemi a causa di un bug inizia a prendere coscienza di tutte le atrocità che ha subito e che le sono state fatte proprio all’interno di Vice, in quello che all’apparenza poteva sembrare un resort esclusivo. Man mano che trascorre il tempo, Childers acquisisce sempre maggiore consapevolezza finché viene inondata da cattivi ricordi che la convincono a voler scappare per sempre dal resort e cercare in qualche modo anche di distruggere quell’organizzazione che per certi versi si potrebbe definire criminale. Tuttavia, la fuga per la salvezza non sarà così facile, l’androide infatti si troverà a dover trovare riparo dai mercenari che Julian ha assoldato per ritrovarla e riportarla all’interno del resort. Intanto, un poliziotto viene a conoscenza di questo giro di violenza e atrocità che vi è all’interno del resort Vice e così decide di fare quanto più è possibile pur di fermare per sempre questa ferocia.

© Riproduzione Riservata.