ALESSANDRO CANINO/ Il cantante si esibirà con la celebre canzone ''Brutta''? (I migliori anni, 28 aprile 2017)

Carlo Conti e Anna Tatangelo, I migliori anni (LaPresse)

ALESSANDRO CANINO, IL CANTANTE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 1 (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - La musica raccontata attraverso le emozioni di epoche e generi diversi. Tornano I migliori anni, una delle trasmissioni più popolari di Carlo Conti in Rai, che per l'occasione si presenterà al fianco di Anna Tatangelo, l'attuale compagna di Gigi D'Alessio, che al momento sta conducendo Made in Sud su Rai Due. Gli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta, fino a raggiungere gli anni Duemila, dove i talent ormai hanno preso il sopravvento, come peraltro aveva profetizzato qualcuno. Ospite della prima puntata di questa nuova edizione anche Alessandro Canino, che porterà sul palco il successo che più lo ha reso celebre, 'Brutta', con cui si piazzò al sesto posto nella categoria Novità, brano che gli ha anche permesso di raggiungere il Telegatto.

ALESSANDRO CANINO, IL CANTANTE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 1: LA SVOLTA CULINARIA (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - Negli ultimi tempo Alessandro Canino si è reinventato cuoco. Di recente ha infatti pubblicato il libro di ricette ''Brutta ma Buona'', con il riferimento al suo singolo di maggiore successo. Sono trascorsi 25 anni dalla sua apparizione al Festival del Sanremo, ma Canino dimostra di aver conservato quella naturalezza che lo ha sempre contraddistinto, rendendolo uno dei personaggi più positivi all'interno del panorama della musica italiana. Una grande naturalezza anche nello scritto. Il suo ''Brutta'' ma buona conta oltre 200 ricette, che vanno dalle più semplici a quelle più difficili, con un occhio però sempre all'utente, il quale non dovrà faticare per seguire con attenzione i vari passaggi descritti nel libro del cantante. Canino nel libro sottolinea il fatto di non avere la presunzione di definirsi uno chef, ribadendo la sua volontà nel proseguire sia la carriera musicale, al microfono, che quella culinaria ai fornelli. Ad inizio anno Alessandro Canino era stato ospite del Carnevale di Viareggio in occasione del primo Corso Mascherato tenutosi a febbraio nella città toscana, celeberrima per il suo Carnevale, che richiama a sé, ogni anno, migliaia e migliaia di turisti, provenienti da ogni angolo d'Italia e anche dall'estero. Per l'occasione, Alessandro Canino è stato invitato in qualità di cantante, prendendo parte alla festa organizzata prima della sfilata del Corso sul palcoscenico di piazza Mazzini.

ALESSANDRO CANINO, IL CANTANTE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 1: BIOGRAFIA (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - Alessandro Canino nasce il 14 settembre del 1973 a Firenze. Fin da giovane sviluppa una grande passione per il canto, esibendosi in qualche locale dell'hinterland fiorentino. La sua iniziale fortuna ha un nome e cognome: Giancarlo Bigazzi. L'uomo intuisce le potenzialità del giovane, che alla sua prima partecipazione a Sanremo fa subito centro, entrando nel cuore dei telespettatori con il brano ''Brutta'', ancora oggi orecchiabile. L'ultimo album è datato al 2013 (etichetta discografica Ros Group). Attualmente, sta riscuotendo un discreto successo in Svizzera.

