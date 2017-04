ANITA WARD/ La cantante riporta alla memoria ''Ring my bell'' (I migliori anni, puntata 28 aprile 2017)

Carlo Conti e Anna Tatangelo, I migliori anni (LaPresse)

ANITA WARD, LA CANTANTE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 1 (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - Torna I Migliori Anni, la fortunata trasmissione condotta da Carlo Conti, che per il secondo anno consecutivo avrà al suo fianco anche Anna Tatangelo, la compagna di Gigi D'Alessio. Come nelle precedenti edizioni, al centro ci sarà la musica. Grandi hit internazionali e nostrane, prese, estrapolate, da varie epoche, che riescono a catalizzare l'attenzione di milioni di telespettatori per ciascuna puntata. Tra gli ospiti della prima puntata di questa sera, venerdì 28 aprile, troviamo anche Anita Ward, che impersonerà al meglio la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, grazie alla sua canzone che l'ha resa celeberrima in tutto il mondo, ovvero Ring my bell, la hit tratta dall'album Songs of love del 1979. Anita Ward non sarà da sola, anzi. Insieme a lei infatti ci saranno anche Brooke Shields, Cock Robin e gli Omd, per quanto riguarda appunto gli ospiti internazionali. Dunque Anita è sicuramente in ottima compagnia. Ancora in splendida forma, l'artista di Ring my bell continua ad essere in attività, anche se il suo nome rimane indissolubilmente legato al tormentone del 1979.

ANITA WARD, LA CANTANTE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 1: LA BIOGRAFIA (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - Anita Ward nasce a Memphis il 20 dicembre del 1956. Prima che esplodesse come cantante, si laureò in Psicologia e per qualche tempo insegnò. L'incontro con il proprietario della sua prima casa discografica si rivelò decisivo. Infatti, il signor Knight la spinse a cantare un brano che aveva preparato per un'altra cantante, Stacy Lattisaw. Inizialmente Anita era scettica, salvo poi lasciarsi convincere. I risultati le diedero ragione. Infatti Ring My Bell fu un successo mondiale, arrivando in vetta alla classifica di diversi stati. Successivamente l'artista di Memphis non fu così fortunata, anche per via di alcuni dissidi con l'allora proprietario discografico e a causa di un incidente stradale che la costrinse ad uno stop forzato per un determinato periodo. Infine, il calo di interesse da parte del pubblico nei confronti del genere della disco music fece il resto. L'ultimo album di Anita Ward risale al 2011. Il nuovo lavoro della cantante si intitola 'It's my night'. Nello stesso anno è stato pubblicato poi il singolo omonimo.

