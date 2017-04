ANNA MARCHESINI/ Il ricordo della bella attrice nel programma di Rai 1 (I migliori anni)

Anna Marchesini, I migliori anni (LaPresse)

ANNA MARCHESINI, IL RICORDO DELL'ATTRICE SU RAI 1 (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - Lo scorso anno, nella sua città natale Orvieto, moriva Anna Marchesini, al termine di una lunga malattia, mai tenuta nascosta agli occhi delle telecamere. Ospiti in studio, anche per ricordare la figura della loro storica partner nel Trio più famoso della televisione italiana, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Entrambi infatti saranno ospiti questa sera, in occasione della prima puntata de I Migliori Anni, condotto anche quest'anno da Carlo Conti, reduce dal clamoroso successo di Sanremo dopo aver aperto le porte della Rai a Maria De Filippi, e Anna Tatangelo, che invece ha dovuto subire alcuni gossip secondo cui la sua storia con Gigi D'Alessio non procederebbe nei migliori dei modi. Anna Marchesini sarà, nonostante la sua assenza fisica, una delle protagoniste assolute del ritorno sul piccolo schermo di una nuova stagione de I migliori anni, grazie alla presenza di Massimo Lopez e Tullio Solenghi, il cui volto straziato dal dolore è ancora ben visibile agli occhi dei telespettatori, che ricorderanno a lungo le immagini del funerale dell'artista umbra.

ANNA MARCHESINI, IL RICORDO DELL'ATTRICE SU RAI 1: AI DAVID DI DONATELLO (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - Nell'edizione 2017 dei David di Donatello, trasmessa in esclusiva su Sky, Anna Marchesini e le sue immagini, inserite in video tributo alle più alte personalità del mondo della cultura italiana scomparse di recente, hanno commosso l'intero pubblico presente in sala e gli stessi telespettatori, che hanno avuto modo di ricordare, nel migliore dei modi, un'artista a tutto tondo, che ha saputo far divertire, emozionare e riflettere durante la sua esperienza lavorativa, anche una volta terminata l'attività dopo il lento evolversi della terribile malattia che l'aveva colpita. Insieme a lei sono stati ricordati altri grandi miti del cinema scomparsi negli ultimi mesi, come ad esempio Gian Luigi Rondi, Corrado Farina, Dario Fo, Giorgio Capitani, Tomas Milian, Pasquale Squitieri e la giornalista Maria Pia Fusco.

ANNA MARCHESINI, IL RICORDO DELL'ATTRICE SU RAI 1: LA FIGLIA VERONICA (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017)Le ultime notizie relative ad Anna Marchesini hanno al centro l'azione della figlia Veronica, che lo scorso mese avrebbe denunciato Barbara D'Urso e il padre, il quale è stato diffidato dall'occuparsi della sua vita, non essendone mai stato, stando alle dichiarazioni della ragazza, interessato e anzi, l'uomo si sarebbe comportato in modo da danneggiare l'esistenza della figlia. La replica di Paki Valente non si è fatta attendere. In una lettera aperta, il padre di Veronica ha ribadito che sia moralmente che affettivamente resta pur sempre suo genitore.

ANNA MARCHESINI, IL RICORDO DELL'ATTRICE SU RAI 1: LA CARRIERA (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017)Anna Marchesini nasce ad Orvieto nel novembre del 1953. Dopo essersi laureata in Psicologia poco più che vent'enne, qualche anno dopo si diploma come attrice di prosa, dopo aver recitato nell'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico. L'anno '82 è quello della svolta. In quell'anno incontra sia Tullio Solenghi, per un programma svizzero, e Massimo Lopez, doppiando la serie animata Supercar Gattiger. In quello stesso anno viene dato avvio al Trio, che resterà attivo per 12 anni. Nel '95 poi intraprende la carriera di solista. Negli ultimi anni, era diventata anche scrittrice. Il suo primo romanzo 'Il terrazzino dei gerani timidi' vendette oltre 60 mila copie.

