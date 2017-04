ANNA TATANGELO/ La cantante al fianco di Carlo Conti questa sera su Rai 1 (I migliori anni)

Carlo Conti e Anna Tatangelo, I migliori anni (LaPresse)

ANNA TATANGELO, LA CANTANTE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 1 (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - Inizia questa sera venerdì 28 aprile, una nuova stagione de I migliori anni, la fortunata trasmissione in onda in prima serata su Rai Uno condotta da Carlo Conti. Al suo fianco, così come accaduto nel 2016, il presentatore del Festival di Sanremo avrà un'ospite d'eccezione: Anna Tatangelo. Una conferma importante per la compagna di Gigi D'Alessio, che si cimenterà nelle vesti di co-conduttrice in un programma tra i più seguiti dell'intera stagionale della Rai.

ANNA TATANGELO, LA CANTANTE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 1: LA STORIA CON GIGI D'ALESSIO (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - In occasione del suo 50esimo compleanno, Gigi D'Alessio, in un'intervista rilasciata al settimanale Intimità, ha voluto raccontare alcuni dettagli della sua vita privata insieme ad Anna Tatangelo. I due stanno insieme da 12 anni. Secondo l'artista napoletano, Anna è una pantofolaia, a cui piace stare lontano da tutti, tendendo a proteggere la privacy della sua famiglia e del loro figlio, il piccolo Andrea. D'Alessio ha inoltre smentito qualsiasi voce di crisi presunta tra i due, ventilata durante la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, che aveva visto la Anna Tatangelo assente. Il cantante ha ribadito che i sentimenti di entrambi non sono cambiati e che ormai sono più di 10 anni che il rapporto prosegue. 'Fila tutto a meraviglia', questa la conclusione di Gigi D'Alessio in merito alla sua relazione con la madre di suo figlio Andrea.

ANNA TATANGELO, LA CANTANTE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 1: SEMPRE PIU' SOCIAL (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - La cantante Anna Tatangelo continua ad essere molto attiva sul proprio profilo Instagram, così come tanti altri personaggi famosi dello spettacolo che lavorano nella musica o in televisione. Grazie ad alcuni scatti hot, che mettono in evidenza il decollete esplosivo, la Tatangelo ha ricevuto migliaia di mi piace dai propri sostenitori, che la trovano in perfetta forma e bellissima. Per l'ex giudice di X Factor un'ulteriore conferma di come sia apprezzata dal pubblico italiano, sia per le sue doti canore che per il suo statuario fisico.

ANNA TATANGELO, LA CANTANTE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 1: OPSITE A ''E POI C'E' CATTELAN (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - Di recente Anna Tatangelo è stata ospite sulla trasmissione di Sky Uno 'E poi c'è Cattelan' condotta dal presentatore del talent della pay tv di Murdoch 'X Factor'. La compagna di D'Alessio si è resa protagonista di un divertentissimo sketch con il maestro Beppe Vessicchio: per l'occasione infatti, la cantante ha dovuto esibirsi sulle note di 'Felicità', il brano che ha portato grande fortuna a Romina ed Al bano, arrangiata in una versione molto divertente, che ha riscosso grande successo tra il pubblico.

ANNA TATANGELO, LA CANTANTE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 1: BIOGRAFIA (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - Anna Tatangelo nasce a Sora 30 anni fa. In giovane età mostra da subito le sue qualità per il canto, aggiudicandosi la vittoria in numerosi concorsi musicali minori. L'exploit è del 2002, quando con ''Doppiamente fragili'' vince la sezione Giovani del Festival di Sanremo. Da lì in poi la carriera discografica della cantante campana decolla. In quello stesso anno duetta con Gigi D'Alessio in ''Un nuovo bacio''. Quattro anno più tardi i due si fidanzeranno, mentre nel 2010 avranno il figlio Andrea. Complessivamente, la Tatangelo ha pubblicato 6 album vendendo oltre 700 mila dischi.

