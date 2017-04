ARMA LETALE 3/ Su Italia 1 il film con Mel Gibson e Danny Glover (oggi, 28 aprile 2017)

Arma letale 3, film seconda serata

ARMA LETALE 3, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 28 APRILE 2017: IL CAST - Arma letale 3, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 28 aprile 2017 alle ore 23.20. Una classica pellicola d'azione americana che è stata prodotta negli Stati Uniti D’America nel lontano 1992. La pellicola che ebbe un grandissimo successo in tutto il mondo è stata diretta dal maestro Richard Donner, e interpretata da un giovanissimo Mel Gibson che nelle riprese è affiancato dal più maturo Danny Glover. Il film ascrivibile al genere dei polizieschi è già stato programmato diverse volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani, riscuotendo sempre un ottimo successo.

ARMA LETALE 3, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 28 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film inizia con l’intervento di due detective del LAPD (il Los Angeles Police Department), i due sono chiamati nel parcheggio di un edificio dove è stata posizionata una bomba, i due poliziotti hanno idee diverse su come affrontare l’intervento, e se Roger un maturo agente alle porte della pensione preferirebbe aspettare, Martin giovane irruento e avvezzo all’uso della forza, interviene immediatamente. La mancanza sul posto degli artificieri, unita all’imperizia del giovane poliziotto porta allo scoppio della bomba che di fatto distrugge tutto l’edificio e per un vero miracolo non provoca vittime. Attaccati dalla stampa e scaricati dal loro stesso capitano, i due sono degradati e mandati di pattuglia a dirigere il traffico, in tale contesto se Martin prende la cosa con filosofica, Roger non accetta la punizione che viene vista come una vera e propria umiliazione. Anche sulla strada però il coraggio dei due viene alla ribalta, essi infatti intervengono con sprezzo del pericolo durante una rapina ad un furgone portavalori, il loro intervento riesce a contrastare l’atto criminoso, con l’eroica azione che si conclude finanche con l’arresto di un malfattore, un ladruncolo di basso rango. I due poliziotti portano l’arrestato in caserma in attesa di interrogarlo, li però il criminale viene ucciso a sangue freddo da un ex poliziotto, Jack Travis. Quest’ultimo dopo aver lasciato la divisa si è introdotto nell’ambiente criminale, sfruttando soprattutto le potenzialità di una super pallottola capace di perforare i giubbotti anti proiettile in uso alle forze dell’ordine. Roger e Martin grazie alla coraggiosa azione vengono nuovamente promossi sergenti, il loro primo incarico è indagare sulla rapina che hanno sventato, cosa che devono però fare insieme ad una detective degli affari interni, Lorna Cole (al secolo Rene Russo). Soprattutto Lorna e Martin avendo caratteri molto simili faranno inizialmente scintille, la loro convivenza all’inizio sarà alquanto difficile e burrascosa, presi gli opportuni accorgimenti i due si dimostrano degli ottimi poliziotti, e aiutati da Roger riescono a dipanare la matassa dello scottante caso, assicurando i malviventi alla giustizia, e guadagnando il plauso dell'intero dipartimento.

