AVANTI UN ALTRO, LA BONA SORTE E LO IETTATORE: SCHERZI DIETRO LE QUINTE. CHI GIOCHERÀ OGGI, 28 APRILE 2017? - Si avvia verso la conclusione la stagione di Avanti un altro: il game show guidato da Paolo Bonolis sul piccolo schermo di Canale 5 andrà in scena oggi e domani (venerdì 28 e sabato 29 aprile 2017) con gli ultimi due appuntamenti, per lasciare poi spazio - sempre in fascia preserale - al ritorno di Caduta Libera, con Gerry Scotti al timone. Gli ultimi concorrenti sono pronti a darsi battaglia: assisteremo ad una nuova vincita prima della fine?

Quello che è certo è che i personaggi del minimondo continueranno a regalare scintille, perfino da dietro le quinte: di recente, l’affascinante Bona Sorte Francesca Brimabilla ha postato sulla sua pagina Instagram ufficiale un nuovo video in compagnia de lo Iettatore Franco Pistoni, in cui li si vede - allegri e un po’ dispettosi - darsi i rispettivi strumenti di scena in testa. “Mentre voi ci seguite come tutti i giorni su canale 5…” ha scritto Francesca Brambilla sul social “noi qui dietro passiamo il tempo così… la tortura per Frenky continua… #avantiunaltro #canale5 #bonasorte”. Il divertente video ha immediatamente conquistato i followers, pronti a regalargli più di 20mila visualizzazioni. Chi rivedremo in scena più tardi, a partire dalle 18.45? E chi, tra gli sfidanti, riuscirà ad ottenere il titolo di campione?

