Amici Serale 2017 / Ed 16, anticipazioni e news: Mike Bird e Shady al settimo cielo, grandi sorprese in arrivo

AMICI SERALE 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS: GRANDI SORPRESE PER MIKE BIRD E SHADY – Arrivano delle importanti novità per Mike Bird e Shady, i due cantanti della squadra bianca del serale di Amici 2017 che, dopo aver sofferto durante la gestione di Morgan, stanno finalmente sorridendo raccogliendo grandi soddisfazioni. Alla vigilia della sesta puntata del serale di Amici 2017, infatti, Mie Bird e Shady sono rimasti letteralmente senza parole. Merito dei The Kolors e di Boosta che hanno deciso di fare un grandissimo regalo ad entrambi. Stash dei The Kolors, infatti, ha deciso di donare un suo pezzo a Mike Bird. Stesso regalo ricevuto da Shady dal maestro Boosta che le ha anche confessato di essere pronto a produrre il suo lavoro quando il serale di Amici si sarà concluso. I due cantanti della squadra bianca, sotto lo sguardo orgoglioso di Emma Marrone non hanno nascosto la loro felicità. “Questo è un pezzo che ho scritto, ci sono delle contaminazioni un po’ funky nel ritornello e molto blues soprattutto nella melodia. Avevo pensato, ti andrebbe di cantarla? Secondo me tu sei la persona giusta che può interpretare questo brano” – ha detto Stash nel proporre la cosa a Mie che ha risposto così – “Ma stai scherzando? Tu vuoi dare un pezzo a me? Non so cosa dire (…) Grazie infinite davvero. Se sono contento? Sì, è da paura, è un pezzo bellissimo”.

Anche Boosta ha deciso di far cantare a Shady un suo pezzo, tutto in italiano, che è stato giudicato da Emma Marrone una “vera bomba”. “Le chitarre sono spettacolari”, si è limitata ad aggiungere Shady dopo aver ascoltato il pezzo. La cantante, pur essendo felice della proposta di Boosta, ha espresso qualche perplessità giudicando il pezzo un po’ troppo malinconica e non volendo dare al pubblico un’immagine triste. Le perplessità di Shady, tuttavia, hanno lasciato poco dopo spazio alla grande gioia. Per i due cantanti più discussi del serale di Amici 2017, dunque, arrivano le prime soddisfazioni.

