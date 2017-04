BEAUTIFUL / Anticipazioni americane 1- 5 maggio: Zende e Nicole avranno problemi di sterilità

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 1-5 MAGGIO: PROBLEMI DI FERTILITA' PER ZENDE E NICOLE - Una nuova interessante storyline esordirà nelle puntate americane di Beautiful della prossima settimana. A sorpresa, sarà protagonista una coppia che per qualche tempo era rimasta in secondo piano tanto che molti avevano pensato alla loro uscita di scena. Nicole e Zende, diventati marito e moglie nell'episodio di San Valentino, decideranno che per loro è giunta l'ora di diventare genitori. Ma non tutto andrà come previsto: sebbene la Avant abbia già fatto da madre surrogata a Maya e Zende, lei e il marito faticheranno a realizzare il loro sogno e ben presto capiranno di avere problemi di fertilità. Per questo chiameranno in causa la dottoressa che già si era occupata della gravidanza di Nicole qualche tempo prima. Per il momento non è noto se la coppia riuscirà a risolvere velocemente queste difficoltà, eppure negli States si fa sempre più insistente la voce secondo la quale i coniugi Dominguez Forrester decideranno di chiedere l'adozione di Lizzie, non potendo avere una figlia propria. Solo il tempo darà le risposte del caso...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 1-5 MAGGIO: COCO NON MANDERA' SALLY IN CARCERE - Nelle ultime puntate americane di Beautiful, Coco ha accettato la proposta di RJ, su consiglio della famiglia Forrester: raccontare al tenente Baker come si sono svolti i fatti relativi al furto dei disegni. La giovane Spectra era infatti molto arrabbiata con la sorella, colpevole di averla usata, mettendola in cattiva luce con Ridge e tutti gli altri. Tutto cambierà però nel corso dei prossimi giorni, quando Coco scoprirà le conseguenze che potrà avere la denuncia effettuata contro la sorella. Il rischio sarà di finire in carcere o, qualora ciò non accadesse, di pagare una cifra di tutto rispetto pari a circa 10 milioni di dollari. Di fronte a questo rischio, la giovane deciderà di fare un passo indietro e rifiutare l'accordo. In assenza di prove, Sally potrà uscire pulita da questo intrigo? Ma che ne sarà della Spectra Fashions, distrutta dalle recensioni negative di Bill Spencer?

