BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Eric si sveglia e trova Quinn al suo fianco

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 28 APRILE: IL RISVEGLIO DI ERIC - Canale 5 trasmetterà oggi una nuova puntata di Beautiful nella quale la situazione volgerà più che mai a favore di Quinn Fuller. Informata da Wyatt circa l'esistenza della procura firmata da Eric prima del suo malore, la gioielliera non avrà nessuna intenzione di lasciare il capezzale del quasi marito, contrastando i nuovi ordini dei Forrester. Steffy e Ridge continueranno a ricordarle che il certificato di matrimonio non è mai stato firmato, ma saranno parole lasciate al vento: per la Fuller la procura sarà un documento più che sufficiente per contrastandosi a tutta la complicata famiglia di Eric. Poco dopo, i fatti confermeranno come in realtà il patriarca voglia proprio Quinn al suo fianco: comincerà a dare qualche piccolo segno di ripresa e, ancora una volta, farà il nome della moglie chiedendole di restare al suo fianco. Solo così potrà riprendersi, a discapito del parere contrario dei complicati parenti.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: COCO AIUTERA' I FORRESTER - Nelle puntate americane di Beautiful, i Forrester hanno deciso di denunciare Sally per il furto dei disegni avvenuto attraverso un'ignara Coco. Il ciondolo che aveva al collo, infatti, era in realtà una piccola telecamera che ha permesso alle Spectra di creare una collezione di grande successo. Il tenente Baker, contattato da Steffy e Ridge, ha richiesto la presenza di qualche prova o di una deposizione che potesse confermare questa versione dei fatti. E solo allora si è reso necessario l'intervento di Coco: RJ ha messo la sua ex di fronte ad un ultimatum, chiedendole di schierarsi dalla parte dei Forrester per incastrare Sally. Furiosa con la sorella per quanto accaduto, Coco si è detta disponibile ad aiutare l'amico e la sua famiglia per quello che sarà un processo lungo e difficile. Ma siamo davvero certi che Coco andrà fino in fondo? I primissimi spoiler relativi alla prossima settimana precisano che la giovane Spectra farà un passo indietro quando si renderà conto dei pericoli che potrà correre la sorella e tutta la sua azienda. Avrà davvero il coraggio di incastrarla?

