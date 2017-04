BELEN RODRIGUEZ/ Meglio con De Martino o con Iannone? Scontro sui social tra i fans, foto

Belen Rodriguez (foto da Instagram)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: MEGLIO CON DE MARTINO O CON IANNONE? SCONTRO SUI SOCIAL TRA I FANS - Ieri Belen Rodriguez è stata protagonista sul palco del Maurizio Costanzo Show insieme al fidanzato Andrea Iannone. Non tanto tempo fa era stata ospite dello stesso programma insieme all’ex marito Stefano De Martino e questo ha acceso la memoria dei fans, che si sono scatenati sui social. Quelli di De Martino hanno sottolineato la differenza di stile tra il ballerino e il pilota di Moto Gp: la foto che li mette a confronto evidenzia infatti l’eleganza di Stefano in completo e camicia, contrapposta allo stile decisamente casual di Iannone con t-shirt e pantaloni pieni di strappi (clicca qui per vedere l’immagine). I fans di Iannone, o coloro che comunque stanno ancora dalla parte di Belen hanno “contrattaccato” evidenziando il diverso linguaggio del corpo per mostrare la travolgente passione che anima Belen e Andrea, ritratti mentre si abbracciano, si accarezzano e si tengono la mano. Alle immagini delle effusioni tra la Rodriguez e Iannone si contrappone la foto di Belen e Stefano, seduti sullo stesso divano ma “lontanissimi” sotto ogni aspetto: clicca qui per vedere la foto. Belen stava meglio con Belen e Stefano? Di sicuro ora la Rodriguez preferisce Iannone ma sui social il dibattito è aperto.

