BROOKE SHIELDS/ L’ex top model è pronta a rivivere gli anni ottanta? (I migliori anni, 28 aprile 2017)

BROOKE SHIELDS, L’EX TOP MODEL PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 1 (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - Brooke Shields ospite a I Migliori Anni: il varietà di Rai Uno torna in tv con la bellissima top model di Laguna Blu. Appuntamento questa sera, 28 aprile, a partire dalle 21.30 con il programma condotto da Carlo Conti: in studio ci sarà l'ex top model e attrice americana, nota al grande pubblico italiano per il film Laguna Blu. Brooke rivivrà a I migliori anni i look e la musica dei mitici anni Ottanta e Novanta, anni che la resero famosa nel mondo consacrandola come una delle donne più belle di sempre.

BROOKE SHIELDS, L’EX TOP MODEL PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 1: CURIOSITA' (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - Recentemente la meravigliosa Brooke Shields ha festeggiato i suoi primi 51 anni: un traguardo che non sembra spaventare l'ex modella, apparsa in forma smagliante su una spiaggia tropicale mentre prendeva il sole in un delizioso costume rosso a pezzo intero. Brooke ha pubblicato i selfie del suo bikini su Instagram, incantando i fan, in particolare gli uomini e suscitando l'invidia delle sue coetanee per il fisico ancora mozzafiato. Il duro lavoro in palestra paga, ha scritto la 51enne mostrando curve praticamente perfette e un viso che non tradisce affatto la sua età. Attualmente l'ex top model si sta dedicando alla sua carriera di attrice, ma soprattutto al suo ruolo di mamma e moglie, accanto ai figli Rowan Francis e Grier Hammond e al fedelissimo marito Chris Hench, noto produttore televisivo statunitense. L'ultimo lavoro televisivo di Brooke è stato il primo episodio della serie Scream Queens, per ora trasmesso soltanto sulla televisione americana.

BROOKE SHIELDS, L’EX TOP MODEL PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 1: LA CARRIERA (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - Modella, attrice, doppiatrice e produttrice televisiva, Brooke Shields è sempre stata un vulcano in piena eruzione. Il suo successo maggiore è stato il film Laguna Blu quando aveva meno di 20 anni: la scena di nudo le regalò immediatamente una popolarità mondiale. Da allora è stata testimoniale di brand di moda, ha fatto campagne pubblicitarie, recitato in film e serie tv: il lavoro più fortunato è stata la sit-com Susan che le è valsa anche un premio importante nel 1997, il People's Choice. Dopo una grande fame, si è ritirata per qualche anno per dedicarsi ai figli: ma le gravidanze le hanno provocato depressione post partum. Ne ha parlato in vari libri divenuti best seller nei quali ha raccontato le sue difficoltà personali, ma soprattutto come le ha superate. Oggi è una produttrice televisiva affermata, insieme al marito Chris.

