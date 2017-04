Beatrice Luzzi a Un posto al sole / Barbara Mancuso chi è? Anticipazioni, sarà l'amante di Roberto Ferri

Un posto al sole (Roberto e Marina)

Un posto al sole, chi è Barbara Mancuso? Anticipazioni: ecco la nuova collaboratrice di Roberto Ferri diventerà la sua amante! - I fan di Un posto al sole sono in trepida attesa per l'arrivo nella soap di RaiTre di un nuovo personaggio, che sconvolgerà gli equilibri di una delle coppie più amate dello show: quella composta da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina Giordano (Nina Soldano). A Palazzo Palladini è infatti in arrivo la nuova collaboratrice dell'imprenditore. lei si chiama Barbara Mancuso e il suo fascino farà immediatamente breccia nel cuore di Ferri. Barbara è un architetto interpretato nella soap dall'attrice Beatrice Luzzi, è spigliata e di talento, qualità che miste alla sua bellezza faranno invaghire Roberto Ferri. Ma stando alle anticipazioni svelate da Riccardo Polizzy Carbonelli al settimanale Nuovo Tv, quella di Roberto per Barbara non sarà una semplice sbandata, perchè porterà i due a letto insieme!

Lo stesso attore si è detto stupito per la svolta del suo personaggio, arrivata forse un pò troppo presto. Un tradimento che lascerà i telespettatori senza parole e che farà poi pentire l'imprenditore, che cercherà allora di stroncare ogni tipo di rapporto con la nuova collaboratrice, arrivando a licenziarla. Un provvedimento che però arriva troppo tardi, visto che sua moglie Marina noterà l'eccessivo feeling tra i due, insospettendosene. Sarà l'inizio di una crisi per la collaudata coppia di Un Posto al Sole, che potrebbe anche avere risvolti per Marina che infatti potrebbe riavvicinarsi a Matteo.

