CACCIA AL LADRO/ Su La7 il film con Cary Grant e Grace Kelly (oggi, 28 aprile 2017)

CACCIA AL LADRO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 28 APRILE 2017: IL CAST - Caccia al ladro, il film in onda su La7 oggi, venerdì 28 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola dal genere giallo e sentimentale, prodotta in USA nel 1955 e diretta da Alfred Hitchcock, regista che si è basato su un soggetto di David Dodge. Ottimo il cast di attori composto principalmente da Cary Grant e la bellissima Grace Kelly. Il film è già stato programmato diverse volte sui piccoli schermi italiani, riscuotendo sempre un ottimo successo in termine di audience, soprattutto tra gli amanti del genere. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CACCIA AL LADRO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 28 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film si basa sulla vita di John Robie un ex resistente francese, che in guerra aveva partecipato alla guerra di liberazione verso l'oppressione nazi fascista. L'ex partigiano, dopo la guerra si è arricchito diventando un astuto ladro di gioielli, noto nell'ambiente per la sua destrezza, cosa questa, che gli ha fatto guadagnare il soprannome di "il gatto". Alla fine della sua attività criminale John si è ritirato in Costa Azzurra, qui la sua vita procede tranquilla tra quei vigneti che sono diventati la sua unica passione. Improvvisamente alcuni furti spezzano la monotonia della piccola località turistica, il modus operandi è uguale a quello del Gatto, e infatti sia la polizia che i suoi ex compagni partigiani sospettano immediatamente di Robie. L'ex ladro è però innocente e punto sul vivo decide di collaborare con le autorità allo scopo di cogliere il ladro con le mani nel sacco. In particolare John fa amicizia con il perito dell'agenzia londinese dei Lloyd's, quest'ultimo un certo Hughson, credendo alla parola di Robie gli fornisce una lista riservata delle persone che potrebbero nel prossimo futuro attirare le attenzioni del ladro. Tra i probabili obiettivi Robie individua la ricca ereditiera americana Jessie Stevens Accompagnata in riviera dalla figlia Frances. Robie riesce a conquistare le simpatie della Stevens, ma al contempo non riesce però a superare le ritrosia della figlia dell'ereditiera, che rosa dal dubbio lo guarda con sospetto. Frances deve però ricredersi quando John dopo il furto che puntualmente avviene a casa della Stevens si fa in quattro per trovare il colpevole.

L'azione del Gatto non si interrompe neppure quando la polizia incolpa del furto un ex compagno di John, compagno che avendo un arto finto non può avere la stessa destrezza del vero ladro. Frances decide quindi di aiutare John, e durante una festa in maschera i due organizzano una trappola per il vero ladro. L'epilogo come spesso accade nei film di Hitchcock è denso di adrenalina, la polizia decide infatti di arrestare Robie, ma quest'ultimo mette in campo un astuto piano che lo porta dopo un lungo inseguimento a catturare il malfattore. John alla fine non solo riuscirà a provare la sua innocenza dinanzi alla legge, ma conquisterà finanche il cuore di Frances, nonché la stima della madre del suo nuovo amore.

