CI VEDIAMO A CASA/ Su Rai Movie il film con Ambra Angiolini (oggi, venerdì 28 aprile 2017)

Ci vediamo a casa, film prima serata

CI VEDIAMO A CASA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 28 APRILE 2017: IL CAST - Ci vediamo a casa, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 28 aprile 2017 alle ore 21.20. Una commedia di produzione italiana datata 2012 e diretta da Maurizio Ponzi, professionista che unitamente a Giancarlo De Cataldo ha curato finanche la sceneggiatura. Il film prodotto da Rai Cinema vede la partecipazione di Ambra Angiolini nel ruolo di protagonista principale, l'ex prima donna di Non è la Rai è affiancata da Myriam Catania e Antonello Fassari. Il film non è una prima televisiva, essendo stato programmato più volte sui piccoli schermi del bel Paese. Il film vede tre storie diverse tra di esse ma unite dallo stesso filo logico, che è quello della ricerca in una grande città di un appartamento dove vivere. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

CI VEDIAMO A CASA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 28 APRILE 2017: LA TRAMA - Nel primo episodio, una coppia, Vilma e Franco, non riescono a vivere insieme per la mancanza di un luogo dove vivere, l'uomo è infatti appena uscito dal carcere e per questo non viene accettato nella casa dove abita la donna. La vita dei due cambia improvvisamente quando Giulio un amico di Vilma, viene ricoverato per un problema cardiaco. I due giovani si offrono di curarlo, a fronte però del fatto di essere ospitati dall'uomo, la loro idea è di acquisire la proprietà della casa quando lui morirà. Tra i tre la convivenza risulta difficile, difficoltà esasperata dal fatto che Giulio è innamorato segretamente dell'amica. Il prologo vede una Vilma che rimane incinta non dal suo uomo ma da Giulio che però improvvisamente muore. Il secondo episodio si basa sulla vita di Gaia e Stefano due giovani rampolli dell'alta società. Nessuno dei due ha problemi economici e insieme decidono di andare a vivere a casa di lei, una bella casa donatagli dal padre. Gaia non sa però che la casa è sotto nome del congiunto che viene arrestato per una truffa. L'arresto porta al sequestro dei beni che comprendono anche la casa che per questo viene sigillata. La ragazza va a vivere dal fidanzato, qui le differenze iniziano a farsi sentire, e alla fine, il rapporto si incrina in maniera irrimediabile portando a una brusca separazione. Tutto ritorna sui giusti binari quando Stefano si rende conto di non poter fare a meno di Gaia, questo lo porta a fare carte false per far dissequestrare l'immobile e al contempo a superare le divergenze con il padre della donna. Epilogo italianizzato con i due giovani che diventano imprenditori e a loro volta hanno problemi con la giustizia, che li indaga per corruzione. Il terzo episodio vede una coppia gay che vivono separati, stante la finta moralità della madre di uno dei due, la donna nonostante non abbia problemi ad affittare un appartamento in nero ad alcuni immigrati irregolari, non transige sulla sessualità del figlio. Il compagno di quest'ultimo è però un poliziotto, che si ritrova ad indagare sull'affitto dell'appartamento. La sua volontà è quella di insabbiare il caso, il suo compagno venutolo a sapere, non la prende bene e di fatto, il rapporto si incrina. Tutto però viene appianato quando i due si ritrovano per sbaglio nella chiesa del quartiere, una chiesa ristrutturata malamente dai protagonisti del secondo episodio, e nella quale si stanno sposando i protagonisti del primo.

© Riproduzione Riservata.