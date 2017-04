ELYSIUM/ Su Rai 2 il film con Matt Damon e Jodie Foster (oggi, 28 aprile 2017)

Elysium , film prima serata

ELYSIUM, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 28 APRILE 2017: IL CAST - Elysium, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì, 28 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere fantascienza e thriller che è stata affidata alla regia di Neill Blookamp il quale ha anche scritto il soggetto e curato la sceneggiatura. Nel cast figurano tra gli altri Matt Damon, Jodie Foster, Diego Luna, Alice Braga, Sharlto Copley e William Ficthner. Ma eco nel dettafìglio la trama del film.

ELYSIUM, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 28 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato nel lontano 2154 e vede la Terra popolata da persone molto differenti l’una dall’altra, da un lato infatti ci sono i ricchi che abitano all’interno di una importante e lussuosa stazione spaziale costruita sapientemente dall’uomo a cui è stato dato il nome di Elysium e dall’altro lato ci sono le persone meno benestanti che invece si trovano a vivere sulla Terra in quello che però è diventato un pianeta sovrappopolato e con una miriade di problemi. Qui infatti la vita non scorre serena e tranquilla come invece accade nella stazione spaziale Elysium, in quanto dilaga una povertà disarmante e la criminalità è all’ordine del giorno. Questa situazione fa soffrire moltissimo tutte le persone che sono costrette a vivere sulla Terra che quindi sono completamente disperate e fanno di tutto pur di fuggire dal crimine e da quelle vicissitudini che si fanno sempre più pericolose e preoccupati per l’incolumità della popolazione. Tutto ciò è aggravato dal fatto che le persone povere che si trovano in serie condizioni di salute e che quindi hanno necessità di cure mediche non possono entrare nella stazione spaziale a causa di una serie di regole molto severe e stringenti sull’immigrazione nonché sulla condizione di preservare in qualche modo quello stile di vita lussuoso e sfarzoso che abbonda all’interno dell’Elysium. Quindi non riuscendo ad usufruire delle necessarie cure mediche molte persone che popolano la Terra iniziano a perdere la vita. Tuttavia un giorno sembra presentarsi l’occasione giusta per riuscire finalmente ad accedere nella stazione spaziale grazie ad un uomo molto umile ma allo stesso tempo tanto coraggioso di nome Max (Matt Damon). Sarà proprio costui infatti che in cambio della possibilità di entrare in questo mondo paradisiaco dovrà affrontare una pericolosa missione che però in caso di vittoria potrebbe risultare un’ancora di salvezza per molte persone riportando anche in qualche modo finalmente la giusta e necessaria parità tra questi due mondi per adesso all’opposto.

