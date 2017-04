Edoardo e i Secoli Morti / Il piccolo talento della batteria conquista il podio! (Italia's got talent 2017)

Edoardo e i Secoli Morti

Edoardo e i Secoli Morti, il piccolo talento della batteria conquista la finale e il podio di Italia's got talent - Una carica di adrenalina pura e grande talento quella del piccolo Edoardo dei Secoli Morti. Si è presentato nel corso della seconda puntata della nuova stagione di Italia’s Got Talent , il programma di TV8 con Claudio Bisio, Nina Zilli, Frank Matano e Luciana Littizzetto, che ascoltandolo sono rimasti senza parole. Edoardo è un piccolo talento della batteria, strumento che suona come se fosse una grande professionista. Merito del padre, che suona nella band e gli ha trasmesso la passione per la musica, in particolare per quella rock. Nella prima esibizione Edoardo e I secoli morti si sono esibiti sulle cover di I fought the law dei Clash e God save the Queen dei Sex Pistols.

Una carica di energia che stasera, nella finalissima di Italia's got talent Edoardo ha riconfermato esibendosi stavolta non con la sua band, i Secoli morti, bensì con una vasta orchestra di archi, creando un bellissimo contrasto tra il rock della sua batteria e le melodie classiche di questa. Conquista tutti Edoardo e soprattutto il pubblico a casa, tanto da riuscire ad ottenere un posto sul posdio. Sarà lui a vincere? Claudio Bisio ne è convinto, ma il bambino conquista invece il terzo posto.

