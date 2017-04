FAST & FURIOUS - SOLO PARTI ORIGINALI/ Su Italia 1 il film con Vin Diesel (oggi, 28 aprile 2017)

Fast & furious - Solo parti originali

FAST & FURIOUS - SOLO PARTI ORIGINALI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 28 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Il primo capitolo della saga "Fast & furious" in onda su Italia 1 oggi, venerdì 28 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola dal genere sportiva, d'azione e thriller che rappresenta uno dei maggior successi degli ultimi anni, diretta da Justin Lin, la pellicola costituisce il quarto capitolo della saga che, dal 2001, vede protagonista Vin Diesel assieme ad un variegato cast oramai entrato nell'immaginario cinematografico. Arrivato nelle sale nel 2009, "Fast & Furious - Solo parti originali" non è in prima tv, avendo avuto già alcuni passaggi sul piccolo schermo, ma rimane tra gli episodi preferiti dai fan della saga di Dominic Toretto (interpretato da Vin Diesel). La pellicola, diretta dal regista statunitense di origini taiwanesi Justin Lin, è un riuscito mix di azione frenetica e inseguimenti mozzafiato che porta i protagonisti in giro per tutto il globo, oltre a Toretto, ritroviamo Brian O'Conner (il compianto Paul Walker, scomparso nel 2013), Jordana Brewster (Mia Toretto), Michelle Rodriguez (Letty Ortiz), John Ortiz (Arturo Braga/Ramon Campos) e Gal Gadot (Gisele Harabo). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA - Le vicende del film, prendono il via nella Repubblica Dominicana, dove Dominic Toretto si dedica a dei furti assieme alla compagna Letty e al resto della banda. Per evitare la cattura da parte della polizia, l'uomo è però costretto a ripararsi a Panama dove, qualche tempo dopo, è informato dell'assassinio della donna a Los Angeles. Assieme all'agente Brian O'Conner si mette sulle tracce di chi ha ucciso Letty, per entrare nel "giro" dei malavitosi capeggiati da Arturo Braga e sospettati del crimine, Dominic e Brian partecipano a una corsa clandestina organizzata da Gisele Harabo. Grazie a questo espediente, riescono poi a farsi invitare a casa di Ramon Campos, il "braccio destro" di Braga, dove trovano le prove per collegarlo alla morte di Letty. Costretti a mantenere la "copertura", Dominic e Brian partecipano a un trasferimento di droga verso il Messico organizzato da Braga, riuscendo a sabotarlo. Tuttavia, a far precipitare le cose è la scoperta che anche Letty lavorava sotto "copertura" per l'FBI ed era in contatto con Brian. Dominic, al termine di una furibonda lite, dichiara di non avere oramai più fiducia nell'agente e decide di rintracciare il killer da solo, mentre Brian propone all'FBI di concedere la libertà a Dominic nel caso in cui riesca ad arrestare Braga...

