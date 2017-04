FIORELLA MANNOIA/ La cantante porta sul palco di Rai 1 le sue canzoni (I migliori anni)

Fiorella Mannoia a I migliori anni (LaPresse)

FIORELLA MANNOIA, LA CANTANTE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 1 (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - Torna l'appuntamento con I Migliori Anni, il programma condotto da Carlo Conti e, per il secondo anno consecutivo, Anna Tatangelo. Ospite della prima puntata di quest'anno del programma evento della prima serata di Rai Uno Fiorella Mannoia, una delle protagoniste assolute dell'ultima edizione del Festival di Sanremo presentato da Carlo Conti. In molti credevano potesse vincere. Rispettando i pronostici della vigilia, è arrivata fino alla finalissima, salvo poi cedere al tormentone di questo inverno, Occidentali's Karma, di Francesco Gabbani, che si presenterà a sorpresa da favorito all'Eurovision Song Contest. Per la Mannoia un secondo posto onorevolissimo, essendo arrivata sul podio davanti ad un grande cantautore come Ermal Meta, ora giudice fisso del talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Proprio ad Amici la Mennoia è legata a stretto contatto, dopo che la sua storia d'amore è stata sbandierata ai quattro venti. Il fortunato è uno dei professori di canto della scuola di Amici, Carlo Di Francesco.

FIORELLA MANNOIA, LA CANTANTE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 1: DA ''AMICI'' AI CONCERTI (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - Di recente abbiamo visto Fiorella Mannoia ospite della quinta puntata di Amici, registrata la scorsa settimana, la prima del dopo-Morgan, con l'ex giudice di X Factor che si è trasferito a Ballando con le stelle, dove sarà presente anche in occasione della finale di sabato 29 aprile. Tra le altre cose, Fiorella Mannoia era stata già ospite di Maria De Filippi prima che ci fosse il via alla sedicesima edizione del talent Amici. Si era presentata negli studi del talent poco prima che la fase finale prendesse il via e a pochi giorni dal quasi trionfo sanremese, dove ha potuto rivedere Maria. Prosegue nel frattempo il successo della Mannoia in concerto. Qualche sera fa è stata a Reggio Emilia, presso il teatro Valli. Qui l'artista ha incantato tutti i fan accorsi in gran numero per assistere al suo spettacolo, durante il quale ha avuto modo di eseguire alcuni dei suoi ultimi brani, contenuti nell'album ''Combattente'', che include anche l'ultimo singolo ''Che sia benedetta'', definito dalla stessa Mannoia un ''inno alla vita''. Oltre alle canzoni della sua ultima fatica discografica, Fiorella Mannoia ha deliziato il pubblico di Reggio Emilia regalando oltre 2 ore di grande musica con i suoi successi più conosciuti. Presente nel backstage anche Antonella Lo Coco, con cui ha collaborato per diversi lavori, tra cui la canzone ''Non ho più lacrime''.

FIORELLA MANNOIA, LA CANTANTE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 1: CENNI BIOGRAFICI (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - Fiorella Mannoia nasce a Roma nel 1954. All'età di 27 anni il suo esordio al Festival di Sanremo con la canzone ''Caffè nero bollente''. Sei anni più tardi vince il Premio della Critica presentando ''Quello che le donne non dicono''. Nel corso della sua carriera discografica si segnalano le collaborazioni importanti con altri grandi artisti della musica italiana quali Ivano Fossati, Enrico Ruggeri e Francesco De Gregori.

