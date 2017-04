FRANCESCO ED ELENA FAGGI/ Video: per loro il Golden Buzzer di Luciana Littizzetto (Finale Italia's got Talent)

Francesco ed elena Faggi, Finalisti Italia's got Talent

FRANCESCO ED ELENA FAGGI, I DUE FRATELLI CHE HANNO CONQUISTATO IL GOLDEN BUZZER DI LUCIANA LITTIZZETTO - Francesco ed Elena Faggi sono i finalisti che a Italia's Got Talent 2017 hanno conquistato il pubblico e il Golden Buzz di Luciana Litizzetto . Oggi, i due giovanissimi protagonisti dello show approderanno alla finale, dove presenteranno ancora una volta la loro esibizione canora, con la speranza di ottenere la tanto agognata vittoria conclusiva. Entrambi studenti, i due ragazzi, poco più che adolescenti, hanno studiato canto per molti anni e, così come riporta in maniera puntuale la descrizione realizzata per loro dal sito ufficiale del programma, amano duettare insieme, alla scoperta della musica pop ma anche di quei ritmi che fanno parte di composizioni più originali.

FRANCESCO ED ELENA FAGGI, I DUE FRATELLI CHE HANNO CONQUISTATO IL GOLDEN BUZZER DI LUCIANA LITTIZZETTO, VIDEO - Originari di Forlì, i due finalisti scelti dal Golden Buzz di Luciana Littizzetto si esibiranno oggi per competere nel corso della sfida finale di Italia's got Talent 2017. I due fratelli di 14 e 18 anni sono riusciti ad arrivare a questo punto grazie alla loro bravura nel canto, senza dimenticare la grande sintonia che li ha accompagnati nel corso della loro esibizione sul palco. Le voci dei due protagonisti, infatti, riescono a intrecciarsi dando vita a un suono armonico, che nel corso della loro performance ha emozionato i giudici e li ha portati a conquistare uno dei quattro, preziosissimi, Golden Buzz. Se vi siete persi il filmato della loro esibizione, potete rivederlo su Youtube cliccando qui.

