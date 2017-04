FRATELLI DI CROZZA/ Puntata 28 aprile 2017, da Gentiloni a Razzi: quali imitazioni torneranno?

Fratelli di Crozza

FRATELLI DI CROZZA, PUNTATA 28 APRILE 2017: QUALI IMITAZIONI TORNERANNO IN SCENA? - Maurizio Crozza non si ferma: il nuovo show satirico trasmesso sul Nove - Fratelli di Crozza - torna in onda stasera, venerdì 28 aprile 2017, con una nuova puntata ricca sketch inediti. I riflettori saranno come sempre puntati sulla più stretta realtà politica e sociale: la settimana scorsa il comico genovese ha regalato parodie sublimi, da quella del senatore Antonio Razzi (clicca qui per il video da Dplay), al Maligno Belpietro che guida “Dalle nostri parti” (clicca qui per il video da Dplay), per approdare infine al mitico Mannoioni e molti altri ancora. Chi andrà in scena, invece, in prime time? Crozza non potrà che partire dalle primarie del Partito Democratico, in programma domenica 30 aprile, e non tralascerà la crisi Alitalia: la carne al fuoco è tanta, e le risate di certo non mancheranno. Potrebbe tornare nelle vesti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, o ancora in quelle del premier Gentiloni…

“#FratelliDiCrozza, siete carichi?” si legge sulla pagina Twitter ufficiale del programma “Domani, alle 21.15, torniamo su @nove e su Dplay, in live streaming”: chi è curioso di scoprire che cosa ha preparato il comico? L’appuntamento prenderà il via a partire dalle 21.15: clicca qui per vedere il tweet direttamente dall’account social di Fratelli di Crozza.

