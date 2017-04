FURORE/ Oggi, venerdì 28 aprile 2017, non va in onda: ecco perché

Furoreoggi non va in onda

FURORE, OGGI NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ (venerdì 28 aprile 2017) - Si sono conclusi gli appuntamenti in compagnia di Furore sul piccolo schermo di Rai 2: oggi, venerdì 28 aprile 2017, non prenderà il via su Rai 2 in prima serata una nuova puntata della trasmissione. L’edizione 20 years - guidata da Alessandro Greco in compagnia di Gigi & Ross - era composta da quattro episodi, e l’ultimo ha preso il via lo scorso venerdì, 21 aprile 2017. Sono stati davvero numerosi i concorrenti e gli ospiti che si sono alternati sulla scena, da Francesco Arca, Tina Cipollari, Francesca Piccinini e Mirco Bergamasco la prima serata, a Francesco Facchinetti, Costanza Caracciolo, Raffaella Fico, Dj Ringo e Flavio Montrucchio la scorsa settimana.

I nomi sono tantissimi, e ognuno - con la propria personalità, simpatia e spigliatezza - è riuscito a dar quella marcia in più a questo gradito ritorno in televisione. Il pubblico affezionato non deve disperare, perché per il prossimo 21 giugno 2017 è già in programma una puntata speciale dal titolo Furore Summer: chi saranno, in quell’occasione, gli ospiti? Al posto di Furore stasera la seconda rete nazionale lascerà spazio al film di fantascienza “Elysium” con Matt Damon.

© Riproduzione Riservata.