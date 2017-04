Fabio Colloricchio/ L'ex tronista di Uomini e Donne sta male dopo la rottura con Nicole

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato

Fabio Colloricchio rompe il silenzio e parla della rottura con Nicole Mazzocato: "È stato un colpo molto forte"- Fabio Colloricchio decide finalmente di rompere il silenzio sulla fine della storia d'amore con Nicole Mazzocato, raccontando di essere in un periodo davvero complicato. Nel corso di un'intervista al settimanale Nuovo Tv, l'ex tronista di Uomini e Donne non nega la sua sofferenza: "Devo superare la fine di una relazione, un colpo molto forte dopo due anni di convivenza. - racconta Colloricchio - Mi sento ancora disorientato, tra le nuvole, perciò, devo concentrarmi sulla mia carriera, su quello che voglio fare io. Ho tante strade davanti a me, devo decidere quale prendere".

Inevitabile ritrovare nelle sue parole tanta amarezza per la fine di questa relazione, delusione che sta superando anche grazie a "Gli amici e la famiglia sono la cosa più importante, sono quelli che rimarranno veramente tutta la vita. - su questi affetti infatti Fabio chiarisce - Quando stai con la ragazza di turno, capita che ti stacchi da loro, ma è sbagliatisssimo. Mi servirà da lezione per le prossime relazioni: ho capito che il posto per gli amici e la famiglia ci deve essere sempre, anche se hai una compagna". L'ultimo numero del settimanale Chi ha però lanciato l'indiscrezione secondo la quale dopo Nicole Mazzocato si sarebbe avvicinato all'ex velina Giulia Calcaterra, gossip su cui non c'è alcun accenno.

