Francesca Vaccaro/ Chi è la moglie di Carlo Conti? Età, figli e curiosità

Francesca Vaccaro

Francesca Vaccaro, chi è la moglie di Carlo Conti? Età, occupazione, curiosità e molto altro su di lei - Lo conosciamo ampliamente nel suo ruolo di conduttore televisivo, ma nella vita privata Carlo Conti è il marito molto innamorato di Francesca Vaccaro. Quarantaquattro anni portati meravigliosamente, Francesca è più giovane di Carlo di circa 11 anni e con la sua bellezza e la sua solarità è riuscito a conquistare il cuore da eterno playboy del conduttore di RaiUno. Francesca Vaccaro è una stilista e ha da poco lanciato una sua collezione che definisce "ispirata alla natura", realizzando un sogno che aveva nel cassetto già da molto tempo. Prima di diventare una stilista, Francesca ha lavorato come costumista per la Rai ed è proprio grazie a questo lavoro che ha conosciuto Carlo Conti dietro le quinte di Domenica In. I due sono stati insieme per la prima volta nel 2008, anno in cui Conti ha conosciuto Roberta Morise all’Eredità.

Il fidanzamento vero e proprio è arrivato nel 2011 e il 16 giugno del 2012 sulle colline di Firenze sono diventati marito e moglie. Un amore quello tra Carlo Conti e Francesca Vaccaro che ha portato alla nascita - l'8 febbraio del 2014 - del piccolo Matteo. In una recente intervista a Vanity Fair si è detta una mamma «un po’ apprensiva. - anche se Matteo è - un bambino molto dolce, comunicativo e affettuoso. A quest’età poi ogni giorno è una nuova scoperta». Una famiglia quella Conti che non ama stare al centro del gossip, nonostante questo Francesca non manca nei momenti più importanti per Carlo e infatti nell'ultima edizione del Festival di Sanremo è stata presenza fissa accanto a suo marito.

© Riproduzione Riservata.