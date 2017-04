Francesco Arienzo/ L'attore conquista il Golden Buzzer di Frank Matano (Finalista Italia's got Talent 2017)

Francesco Arienzo, Finalista Italia's got Talent 2017

FRANCESCO ARIENZO, L'ATTORE CHE HA CONQUISTATO IL GOLDEN BUZZER DI FRANK MATANO (FINALISTA ITALIA'S GOT TALENT 2017) - Appuntamento a stasera per la finalissima di Italia's got Talent 2017, una puntata che riporterà sul piccolo schermo anche Francesco Arienzo, il concorrente che è volato in finale grazie al Golden Buzzer di Frank Matano. 35 anni, originario di Casalnuovo, Arienzo si è trasferito a Roma per inseguire la sua passione per il teatro, dove ama esibirsi soprattutto con dei ruoli comici, nei quali ama ripercorrere gli aspetti più bizzarri dell'animo umano. Arienzo, per i suoi sketch divertenti, si ispira a Massimo Troisi, Charlie Chaplin e Woody Allen, una scelta azzeccata se si pensa che la sua performance gli ha permesso di approdare in breve tempo fino alla finale dello show. Se vi siete persi la sua esibizione, potete rivederla cliccando qui.

