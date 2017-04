GOMORRA 2, LA SERIE/ Anticipazioni puntata 28 aprile 2017: Patrizia pedinata da Ciro

Gomorra 2 - La serie

GOMORRA 2, LA SERIE: ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 APRILE 2017, “SETTE ANNI” - Si avvia a passi spediti verso la conclusione la seconda stagione di Gomorra - La serie: la terza rete nazionale la sta trasmettendo in chiaro, e oggi - venerdì 28 aprile 2017 - è il turno del nono e del decimo episodio, dal titolo “Sette anni” e “Fantasmi”. Scianel sta aspettando che il figlio Lello esca dal carcere: un giorno, tornando a casa, si accorge però che sua nuora, la giovane Marinella, è impegnata a conversare con qualcuno. Scianel vuole vederci chiaro e, dopo averla seguita, capisce che ha iniziato una relazione con l’autista di famiglia, Mario, la cui vita non sembra destinata a durare a lungo. Ciro accetta che la piazza lasciata sguarnita da ‘o Principe passi nelle mani di Lello, ma tutti i ragazzi del Vicolo non sembrano affatto entusiasti dell’idea. Proveranno infatti a fare fuori Lello per liberarsi del problema: il piano andrà a monte a causa di un posto di blocco della polizia, ma questo non risparmierà loro la furia di Scianel, subito pronta a trovare un modo per vendicarsi. Lello scoprirà però di doversi guardare anche dalla moglie, Marinella: a causa delle minacce subite dopo il tradimento, la donna ha chiesto aiuto a Patrizia ed è arrivato fino ai ragazzi del Vicolo… Come andrà a finire per il figlio di Scianel? La scena finale mostra il ritorno di Genny a Napoli: Ciro lo raggiunge immediatamente e gli chiede di schierarsi in una lotta che ormai sembra già cominciata.

GOMORRA 2, LA SERIE: ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 APRILE 2017, “FANTASMI” - Le corse sono tese più che mai per il decimo episodi di Gomorra 2 - La serie, “Fantasmi”, in onda stasera su Rai 3: Genny, Ciro e Don Pietro sono in città e la guerra è alle porte. Ciro troverà qualcun altro pronto a voltargli le spalle: Scianel, infatti, è rimasta molto delusa di come ha scelto di gestire la faccenda dei ragazzi del Vicolo, e tornerà al fianco di Don Pietro. Ma l'uomo sta per sfoggiare un altro asso nella manica: ha capito in qualche modo che è Patrizia a portare tutte le informazioni di cui Pietro ha bisogno, una sorta di collegamento con il mondo esterno. Fa capire ai suoi che è necessario mettersi sulle sue tracce, inizierà ad osservarla e scoprire quale ruolo ha nel dettaglio, prima di agire in modo definitivo. Non è escluso che la giovane possa portarlo direttamente da Don Pietro. Genny, tornato dall’Honduras, ha deciso che, prima di fare qualsiasi altro passo, incontrerà il padre per comprendere al meglio i suoi piani. Sarà Patrizia a fare da tramite, ma avrà Ciro alle calcagna: la donna se ne accorgerà o sarà troppo tardi?

