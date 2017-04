I MIGLIORI ANNI/ Anticipazioni puntata 28 aprile 2017: Fiorella Mannoia, Massimo Lopez e Tullio Solenghi

I migliori anni

I MIGLIORI ANNI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 APRILE 2017 - Va in onda questa sera, venerdì 28 aprile 2018, l’esplosiva prima puntata della nuova edizione de “I migliori anni”, il varietà condotto da Carlo Conti che torna su Rai Uno dalle 21.20. Ad affiancarlo ci sarà Anna Tatangelo, che presenterà con lui l’emozionante sfida tra decenni. In questo primo appuntamento dell’ottava edizione ritroveremo la bellezza statuaria di Brooke Shields, che ha fatto sognare milioni di persone con la sua interpretazione in Laguna Blu. Tra gli ospiti ci sono anche la regina della hit mondiale Ring My Bell Anita Ward e i Cock Robin, interpreti di Just Around The Corner e The Promise You Made, mentre direttamente dal Regno Unito sbarcheranno gli OMD per travolgere il pubblico con Enola Gay. Nello spazio dedicato a “Il Mio Sanremo” farà gli onore di casa una fuoriclasse del Festival, che vanta ben 5 presenze nella più importante kermesse canora italiana: stiamo parlando di Fiorella Mannoia, che ci farà rivivere le emozioni del Festival di Sanremo attraverso le sue canzoni. Pupo e il suo intramontabile repertorio saranno protagonisti del "Jukebox", spazio fisso dedicato alle grandi hit di sempre.

Il viaggio nella storia della musica continuerà con Gigliola Cinquetti, grande talento della canzone italiana. Gli Homo Sapiens saliranno sul palco per rappresentare gli anni ’70 mentre Sergio Caputo ci farà ascoltare il suo pop jazz anni ’80. Gli anni novanta saranno rappresentati invece da Alessandro Canino con il brano Brutta. Gli attori Massimo Lopez e Tullio Solenghi ripercorreranno insieme a Carlo Conti i momenti più emozionanti della loro intensa carriera. Uno spazio speciale sarà quello del “Noi che…”, con tante frasi legate ai propri ricordi e condivise utilizzando Internet e i profili social del programma. Attraverso il web, il pubblico riempirà i “carrelli dei decenni”, una bacheca di video, foto, oggetti e ricordi con cui scrivere insieme il racconto di “Cosa resterà dei Migliori Anni”. La musica è quella degli anni passati ma “I migliori anni” si rivolge anche ai giovani desiderosi di imparare di più su quei periodi: per questo in studio sarà presente la Giuria dei 100 ragazzi tra i 18 e i 20 anni, a cui spetta il compito di rappresentare il programma sui social e di decretare, in ogni puntata, il decennio vincitore.

