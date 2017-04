I NOSTRI RAGAZZI/ Su Rai Movie il film con Luigi Lo Cascio e Giovanna Mezzogiorno (oggi, 28 aprile 2017)

I nostri ragazzi

I NOSTRI RAGAZZI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 28 APRILE 2017: IL CAST - I nostri ragazzi, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 28 aprile 2017 alle ore 23.10. Una pellicola di genere drammatica è stata diretta dal regista Ivano De Matteo, il soggetto è stato scritto da Valentina Ferlan la quale insieme allo stesso regista ha saputo adattare la sceneggiatura. Nel cast sono presenti Luigi Lo Cascio, Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Gassman, Barbora Bobulova, Rosabell Laurenti Sellers e Jacopo Olmo Antonori. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I NOSTRI RAGAZZI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 28 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato sulla storia di due fratelli con due caratteri molto differenti, Massimo (Alessandro Gassmann) e Paolo (Luigi Lo Coscio). Massimo è un avvocato di successo mentre Paolo lavora come pediatra all’interno dell’ospedale. I due fratelli sono molto legati ma il rapporto ostile che le rispettive mogli hanno tra di loro li ha fatti allontanare un pò, tuttavia nonostante le loro vite lontane e in qualche modo diverse, i due fratelli hanno conservato la buona abitudine di incontrarsi una volta al mese all'interno di un noto e lussuoso ristornate per un pranzo insieme e per raccontare ciascuno parte della propria vita e delle proprie vicissitudini. Questo rituale fa ormai parte della loro vita e infatti per loro si tratta di un'ordinarietà che non hanno alcuna intenzione di spezzare. Tuttavia, un giorno accade qualcosa che stravolge per sempre le loro abitudini e le loro perfette vite minando quell'equilibrio seppur precario. Sia Massimo che Paolo vengono a conoscenza di un video che ritrae i rispettivi figli commettere una grave bravata nei confronti di un senzatetto. La telecamera di sorveglianza, infatti, aveva ripreso i loro figli aggredire violentemente con pugni e schiaffi un povero ed indifeso barbone. I due sono sconvolti tuttavia comprendono sin da subito che si tratta dei loro figli in quanto si ricordano esattamente che quella sera entrambi erano tornati da un festa dopo aver bevuto davvero tanto. Questa notizia mette a repentaglio l'intero equilibrio non soltanto della famiglia di Massimo e di quella di Paolo ma anche e soprattutto il rapporto tra i due in quella che si rivelerà essere una guerra di famiglia in cui verranno prepotentemente a galla verità non dette oppure volutamente taciute per anni. A questa situazione già molto complicata si aggiungerà un nuovo e tragico evento che piomberà sulle due famiglie mandando in confusione i due fratelli e le rispettive mogli che non troveranno un fronte comune con il quale agire.

