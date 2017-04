IL FIUME DEL'IRA/ Su Rete 4 il film con Mel Gibson e Sissy Spacek (oggi, 28 aprile 2017)

Il fiume dell'ira, film prima serata

IL FIUME DELL'IRA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 28 APRILE 2017: IL CAST - Il fiume dell'ira, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 28 aprile 2017 alle ore 16.00. Una pellicola di genere drammatica dal titolo originale The River che è stata prodotta nell’anno 1984 per la regia di Mark Rydell mentre nel cast sono presenti Mel Gibson, Sissy Spacek, Shane Bailey, Becky Jo Lynch e Scott Glenn. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

IL FIUME DELL'IRA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 28 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome Tom Garvey (Mel Gibson) sposato con Mae (Sissy Spacek) e con due bambini. Tom svolge l’attività di agricoltore lavorando la fattoria di famiglia che ha ereditato dai suoi genitori e che si trova proprio a ridosso del fiume. L’uomo è fortemente radicato alle sue origini per questo motivo coltiva le proprie terre da sempre lavorando duramente e cercando in qualche modo di far fronte a tutte le avversità. Tra i problemi maggiori che Tom si trova costretto a dover superare, c’è il fatto che un ricco uomo di affari di nome Joe Wade (Scott Glenn) essendo da sempre innamorato di sua moglie prova in tutti i modi a conquistarla provando anche a comprare i suoi terreni. L’intento di Jade è costruire all’interno di quella zona una centrale elettrica. Poiché questa situazione crea non pochi problemi a Tom, costui per mantenere la sua famiglia decide di andare a lavorare all’interno di una fonderia, qui però, l’uomo ben presto si accorge che quello tanto sognato non è il lavoro giusto per lui così ritorna nella sua amata fattoria, dove ben presto si ritrova a dover fare i conti con numerosi problemi. Joe Wade che ha il controllo sul mercato del mais offre a Tom poco denaro per acquistare il suo granturco così l’agricoltore non può che piegarsi al suo volere. Un giorno però una pesante e violenta pioggia fa ingrossare a tal punto il fiume da dover richiedere l’aiuto di numerosi contadini per arginarlo. Tuttavia Tom riesce a salvare il proprio raccolto anche se un nuovo pericolo piomba sulle sue terre. Wade infatti, insieme ad altri uomini poco raccomandabili inizia a minacciare Tom e tutti gli altri contadini a vendere le proprie terre, ma Tom grazie al suo coraggio e alla propria determinazione riesce a salvare la sua fattoria dalle grinfie di Wade.

