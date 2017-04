IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole 2 - 5 maggio: Matias sposerà Marcela, Beatriz continua a sperare?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 2-5 MAGGIO: IL MATRIMONIO DI MATIAS SI AVVICINA - I preparativi del matrimonio di Matias e Marcela entreranno nel vivo nel corso delle puntate spagnole de Il Segreto della prossima settimana. In esse, Matias confermerà la sua precedente decisione di sposare la figlia del mugnaio nonostante Beatriz gli abbia chiaramente chiesto di cambiare idea. Anche Emilia e Alfonso hanno chiesto al figlio di pensarci due volte prima di un simile passo che potrebbe cambiargli la vita per sempre. Ma neppure di fronte a queste richieste Matias tornerà indietro sulla sua decisione, dicendosi certo che lui e Marcela debbano convolare a giuste nozze il prima possibile. Di fronte a questa certezza, Emilia non potrà fare altro che accettare questa scelta cercando di aiutare la coppia affinché tutto vada per il meglio. Sarà lei a dare i consigli a Marcela, che cercherà di prepararsi da sola l'abito da sposa. La sua educazione e correttezza sembrerà ineccepibile, ma ne siamo davvero certi? I fan spagnoli de Il Segreto continuano ad ipotizzare che Marcela possa riservare spiacevoli sorprese.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 2-5 MAGGIO: IL RITORNO DI SEVERO FA BALZARE GLI ASCOLTI - E' un periodo d'oro per Il Segreto che anche in Spagna ha ritrovato alcuni dei dati Auditel migliori degli ultimi mesi. E' il ritorno di Severo a Puente Viejo ad aver permesso ai telespettatori di ritrovare il feeling di un tempo con la telenovela, che ieri ha raggiunto il 15,2% pari a 1.536.000 appassionati. Tale novità ha riacceso nelle varie fanpages dedicate al programma la speranza che Santacruz non venga relegato soltanto a qualche singolo episodio ma che in futuro si riveda in pianta stabile a Puente Viejo, ancor meglio se al fianco della moglie Candela e del piccolo Carmelo Jr. C'è infatti bisogno di una famiglia che sappia allontanare l'interesse dai soli problemi dei Dos Casas, comprese le recenti novità relative alle nozze di Marcela e Matias. Chi meglio dei Santacruz potrebbero raggiungere questo obiettivo? Purtroppo le esperienze del passato ci inducono a pensare che difficilmente per Candela e il suo piccolo ci sarà futuro in scena, ma mai dire mai...

