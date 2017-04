IL SEGRETO / Beatriz è la figlia di Hernando Dos Casas. Anticipazioni spagnole e italiane

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 28 APRILE: BEATRIZ E' FIGLIA DI HERNANDO - Nuovo appuntamento con Il Segreto oggi su Canale 5 a partire dalle ore 16:20, al termine della fascia pomeridiana con Amici di Maria De Filippi. Si ripartirà dalle indagini di Elias, ritornato da Cerceda con la più incredibile delle informazioni. Rivelerà a Camila di avere ritrovato dei resti umani nella casa in cui Hernando viveva con la sua famiglia e si dirà certo che proprio il suo datore di lavoro abbia appiccato l'incendio che ha causato la morte della moglie e del figlio maggiore. Con questi presupposti per Elias non ci saranno dubbi riguardo la vera identità di Beatriz, ovvero la figlia sopravvissuta da quella tragedia. Saranno parole incredibilmente dure nelle quali Elias metterà in evidenza tutto l'odio nei confronti di Hernando. Che conseguenze avranno queste dichiarazioni nella sua vita? Nel frattempo anche Dos Casas non si fiderà del chimiche, parlando con Rogelia della vera direzione del suo viaggio. Ma quale dei due rivali in amore avrà la meglio in questa disputa?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: IL RITORNO DI DAMIAN - Il passato di Hernando è finalmente svelato anche se Elias non ha capito il vero andamento degli avvenimento che hanno distrutto la famiglia Dos Casas diversi anni prima. Nella puntata de Il Segreto di oggi, il chimico rivelerà a Camila che il figlio maggiore di Hernando è morto in quella tragedia ma dovremo attendere diversi mesi per scoprire che in realtà le cose sono andate diversamente. Presentandosi sotto false spoglie (tanto da fingere un interessamento per Beatriz), Damian arriverà al Los Manantiales confermando di non essere affatto cambiato. Al contrario, sarà proprio lui la persona che per mesi aveva sconvolto Beatriz nei suoi incubi e porterà avanti il suo desiderio di vendetta nei confronti del padre e della sua ritrovata famiglia. Il terribile individuo, che manderà persino sul lastrico l'azienda di Hernando, cercherà di uccidere Camila gettandola da un pozzo ma poco dopo perirà durante un nuovo incendio da lui stesso appiccato. Finiranno così tutti i problemi per i Dos Casas? Purtroppo saremo ancora agli inizi...

© Riproduzione Riservata.