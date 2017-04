ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Ed 12 news: Nancy Coppola è la star del momento, nuovo show in arrivo

Isola dei Famosi

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 NEWS: NANCY COPPOLA OSPITE DI GERRY SCOTTI A CADUTA LIBERA – Se Raz Degan è il vero vincitore dell’Isola dei Famosi 2017, Nancy Coppola può tranquillamente essere considerata la vincitrice morale. La cantante napoletana, dopo l’avventura vissuta in Honduras, è diventata una vera star. Il suo pubblico, inizialmente formato solo dal popolo napoletano, amante delle sue canzoni, si sta allargando sempre di più. Merito della forte personalità che Nancy ha sfoggiato sull’Isola dei Famosi dove non si è mai tirata indietro, tirando fuori le unghie quanco doveva difendersi dagli attacchi dei compagni. Dopo aver partecipato a Verissimo, a Pomeriggio Cinque e a Domenica Live, Nancy Coppola è pronta per sbarcare in un nuovo programma di canale 5.

La cantante napoletana, infatti, parteciperà prossimamente ad una puntata di Caduta libera, il game show condotto fa Gerry Scotti che tornerà a fare compagnia agli italiani nella fascia preserale a partire da domenica 30 aprile. Nancy Coppola parteciperà sicuramente ad una puntata speciale di Caduta Libera che verrà trasmessa, quasi sicuramente, di domenica quando i concorrenti normali lasciano spazio ai vip.

