ITALIA’S GOT TALENT 2017 / Finale in diretta: chi sarà il vincitore? Finalisti e esibizioni

Italia's Got Talent 2017, chi sarà il vincitore?

FINALE ITALIA’S GOT TALENT 2017, LA DIRETTA: I PRONOSTICI, CHI SARÀ IL VINCITORE? (OGGI 28 APRILE) - Ormai i giochi si sono - quasi - conclusi! Stasera su Tv8 e Sky Uno HD si disputerà la finale di Italia's Got Talent condotta da Lodovica Comello a partire dalle 21.10 circa. Attraverso il precedente focus, abbiamo ritrovato la lista ufficiale dei talenti che si esibiranno nel corso della serata e, tra i 15, ritroveremo anche il 27enne pesarese Raffaele Damen insieme alla sua inseparabile fisarmonica. Il talentuoso artista, stasera dovrà sfidarsi rigorosamente in diretta con gli altri concorrenti: "A volte per parlare le parole non servono, basta una fisarmonica!", ha affermato. Tra gli altri, in finale anche un talentuosissimo team di artisti salentini che potrebbero avvicinarsi come non mai alla vittoria. Stiamo parlando del progetto dal nome "Il Mondo di Giulia", con protagonisti la giovanissima Giulia Piccolo, Mattia Quarta e Greta Giampietro. L'ambizioso progetto, è nato da un'idea di Fausto D'Elia che, tramite PugliaNews24 ha raccontato la sua incantevole forma espressiva: “Il mondo di Giulia” è un luogo in cui tutto diventa possibile, in una magica ed emozionante unione di colori, fantasia e arte. E’ un nuovo modo di comunicare, di emozionare, di stupire. Perché le moderne tecniche multimediali ci permettono di espandere la visione di ogni elemento e di creare una nuova dimensione. E Giulia e Mattia sono sicuramente i primi (e unici) bambini e ginnasti in Europa, e forse anche al mondo, a interagire con la tecnologia multimediale". Grande attesa anche per Stefano Como, il 35enne di Sant’Antioco e Golden Buzzer di Claudio Bisio.

ITALIA’S GOT TALENT 2017, FINALE: I NOMI DEI FINALISTI - Ecco a seguire la lista ufficiale dei talenti che ritroveremo nel corso di questa emozionante finale che poi, al termine decreterà il suo vincitore assoluto. In pista ad IGT: i cantanti Francesco ed Elena Faggi (Golden Buzzer di Luciana Littizzetto), il cantante Stefano Como (Golden Buzzer di Claudio Bisio), il comico Francesco Arienzo (Golden Buzzer di Frank Matano), le ballerine Nicoletta Tinti e Silvia Bertoluzza (Golden Buzzer di Nina Zilli), il giovane imitatore Manuel Barrocu (Golden Buzzer di Lodovica Comello), il piccolo musicista Edoardo e i Secoli Morti (ma senza i due adulti), il monologhista Mirko Darar, il suonatore di fisarmonica Raffaele Damen, i comici Trejolie, la crew di giovani padri Breakmachine, i ballerini Il mondo di Giulia, i culturisti del Team Burningate, il musicista Matteo Ionata, la ballerina Agnese Riccitelli, le ballerine di pole dance Pole & Postural. Durante le semifinali, lo show è stato impreziosito dalle divertenti gag di alcuni personaggi famosi presenti in studio. Durante la scelta dei finalisti inoltre, è spiccata tra tutti Nina Zilli, capace di portare avanti un discorso serio ma non per questo stucchevole oltre che concreto senza alcuna traccia di buonismo. Da snob e distaccata a seria e competente. Nina Zilli quindi, è stata impreziosita da una evoluzione non di poco conto che, a conti fatti, l'ha resa vincitrice!

