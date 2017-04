JUSTIN BIEBER/ News: nuovi record per il cantante canadese (oggi, 28 aprile 2017)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: GLI INCREDIBILI RISULTATI DEL 2016 - Continua il periodo d'oro di Justin Bieber, ancora impegnato nel suo Purpose Tour che l'ha portato e lo porterà nei prossimi mesi da una parte all'altra del Globo: dopo avere dato vita ad imperdibili concerti completamente sold out nell'America Meridionale e Centrale, nei prossimi giorni il cantante canadese si sposterà in Medio Oriente, in Africa e successivamente anche in Europa. La prossima volta salirà sul palco a Tel Aviv il 3 maggio, mentre due giorni dopo si sposterà a Dubai, trasferendosi successivamente in alcune delle più importanti località africane. Nel frattempo, sono stati resi noti i dati dei singoli più venduti del 2016 e Justin Bieber appare con ben due canzoni nella top ten guidata da Drake con 'One Dance'. Il cantante idolo delle teenager si è piazzato invece al secondo posto con 'Love Yourself' (grazie a 11.700.000 di vendite) e al quinto posto con 'Sorry' che ha conquistato 10.800.000 vendite. Non va inoltre sottovalutato l'incredibile record ottenuto qualche giorno fa con 'Despacito' che ha superato il record del 2017 come migliore esordio musicale su Youtube.

