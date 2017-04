KIKO' NALLI A POMERIGGIO 5/ Il commento al lato b di Eva Henger fa infuriare la Cipollari? I fan in attesa...

Kikò Nalli marito di Tina Cipollari di Uomini e Donne (Instagram)

Kikò Nalli a Pomeriggio 5 apprezza il lato b di Eva Henger: il pubblico in attesa della reazione della Cipollari - I fan che oggi hanno seguito la nuova puntata di Pomeriggio 5 sono in attesa di scoprire se ci sarà una qualche reazione di Tina Cipollari agli apprezzamenti fatti dal marito Chicco Nalli, in arte Kikò, al video che ha avuto come protagonista Eva Henger e in particolare il suo lato b. Kikò ha lasciato Detto Fatto, dove incantava le telespettatrici con i suoi tutorial, ormai da alcune settimane, ma è subito approdato a Pomeriggio 5 dove ormai è presenza fissa. Barbara D'Urso non si è lasciata sfuggire l'occasione di "acquisire" il marito di Tina Cipollari, che infatti ha poi annunciato con grande gioia: “Sono felice di tornare a Mediaset, il posto dove sono nato Canale 5” . Gli impegni professionali non mancano per la coppia che già in passato ha fatto parlare di se in varie interviste cariche di accuse reciproche.

Kikò Nalli a Pomeriggio 5, il video del massaggio al lato b di Eva Henger scatena gli apprezzamenti dello stylist! E tina? - Si parla di bellezza e di chirurgia estetica a Pomeriggio 5 in questa nuova puntata che vede in studio molti ospiti. Spicca ancora una volta la presenza di Kikò Nalli, marito di Tina Cipollari, ma anche di Eva Henger, Raffaella Tonon e la nota sosia di Ivana Spagna, Wanda Fisher. In attesa di scoprire se quest'ultima sia rifatta o meno (lei dichiara di non esserlo), Barbara D'Urso lancia alcuni video ed ecco apparire quello del massaggio al lato b della Henger che in studio viene ampliamente apprezzato proprio dal marito della Cipollari. Un apprezzamento che potrebbe però costargli caro visto il caratterino della compagna. La nota opinionista di Uomini e Donne è ben famosa per le sue scenate e chissà come potrebbe reagire di fronte ai commenti del marito al video un pò piccante della Henger.

Lasciato lo staff di Detto Fatto, Kikò è ormai presenza fissa a Pomeriggio 5 e nello studio di Barbara D'Urso mostra alle telespettatrici trattamenti di bellezza semplici ed innovativi, come l'impacco di frutta mostrato oggi per ridare lucentezza ai capelli spenti. Non mancano infatti anche critiche al look delle presenti, in particolare a quello di Wanda Fisher, a suo dire gretto e poco strutturato; mentre da casa il pubblico femminile nota anche il fascino di Nalli, per molti "troppo giovane per la Cipollari". Chissà Tina come la prenderà...

