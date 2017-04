L’ONORE E IL RISPETTO 5 / Anticipazioni quinta puntata 28 aprile: trama, Fortebracci verso il “triangolo”?

L'Onore e il rispetto 5

L’ONORE E IL RISPETTO 5, ULTIMO CAPITOLO: ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 28 APRILE, LA TRAMA – C’è grandissima attesa per le anticipazioni sulla trama della quinta puntata de L’Onore e il rispetto 5: cosa accadrà? Eccovi di seguito tutte le informazioni utili per poter visionare il nuovo appuntamento in onda su Canale 5 oggi, venerdì 28 aprile 2017 a partire dalle 21.10 circa. L’ultimo Capitolo della Fiction TV, si aprirà con il Marsigliese (interpretato da Marco Vernile) che darà il suo auto a Tonio Fortebracci per risalire all’identità dell’uomo che si nasconde dietro ai loschi affari della raffineria Sirenuse. Di seguito, i due ne verranno a capo: è il politico Cusano (interpretato da Mattia Sbragia), il marito di Chantal (interpretata Bo Derek). Tonio come ben sapete, ha passato una notte di passione con la donna senza sapere però, la sua vera identità. Il politico quindi, proverà ad uccidere Fortebracci ma l’arrivo di Suor Lucia (interpretata da Sara D’Amario) abbigliata da sposa muterà i suoi piani. La donna infatti lo minaccerà con una pistola. Daria intanto, metterà fine alla sua relazione con Maino (interpretato da Bruno Eyron), in attesa di un figlio dalla moglie, mentre Tonio incapperà in Giada (interpretata da Olga Shutieva), la figlia di Cusano.

L’ONORE E IL RISPETTO 5, ULTIMO CAPITOLO: ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 28 APRILE, DOVE SIAMO RIMASTI - Scopriamo di seguito, cosa è successo durante le puntate precedenti de L'Onore e il rispetto 5. Tonio Fortebracci ha raggiunto faticosamente la Svizzera ed è rientrato in possesso del grande tesoro della Mafia. Di seguito per lui, si sono aperte le porte degli incontri di affari importanti. Il mafioso però, non ha perso la sua fama da sciupafemmine ed ha passato una travolgente notte insieme alla bella Chantal, essendo però all'oscuro della sua vera identità: è la moglie di Cusano. Successivamente, Gabriel Garko nei panni di Tonio, ha dovuto fare i conti con Ettore De Nicola e Rosalinda, più agguerriti che mai verso la scalata al successo e il potere. La poliziotta e amica Daria Bertolaso (interpretata dall'attrice Daria Baykalova), ha offerto a Fortebracci il suo aiuto per le sue indagini e, proprio durante queste è rimasta ferita. Tonio poi, dopo essere rientrato da Roma si è trovato faccia a faccia con le minacce di Robertino de Menchis che lo stava quasi costringendo a dargli i suoi soldi fino a quando il boss è stato ucciso e Tonio portato via.

L’ONORE E IL RISPETTO 5, ULTIMO CAPITOLO: ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 28 APRILE, VERSO LE BATTUTE FINALI - Saranno ancora una volta grandissime le emozioni che investiranno i fan de L'Onore e il rispetto 5 - Ultimo Capitolo. Stasera, venerdì 28 aprile 2017, l'ammiraglia di Casa Mediaset trasmetterà a partire dalle 21.10 circa, il quinto atteso appuntamento con la fiction TV con protagonista l'affascinante Gabriel Garko nel ruolo del mafioso Tonio Fortebracci: cosa accadrà? Di seguito, avrete a vostra disposizione tutte le anticipazioni sulla nuova trama, così come il riassunto delle puntate precedenti e le informazioni necessarie per gustarvi al meglio le nuove dinamiche della fiction tv. Nel corso delle precedenti stagioni, la fiction ha assunto numerosi cambiamenti in corsa e, il ruolo di Tonio ha saputo stupire il pubblico fino a premiarlo anche con i validi ascolti TV. Questo in onda però, sarà ufficialmente l'ultimo capitolo della serie che segnerà una svolta decisiva nella vita di Fortebracci. Naturalmente, non ci è dato sapere se i cambiamenti dell'uomo saranno positivi oppure no. Tonio Fortebracci però, nel corso dei precedenti appuntamenti ha già avuto modo di regalare al pubblico numerosi momenti di pathos e grandi coinvolgimenti emotivi che, come da tradizione, andranno avanti anche durante il corso di queste ultime battute finali.

