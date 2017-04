MADDALENA NULLO/ La moglie di Andrea Barzagli e una dolce sorpresa (Matrix Chiambretti, puntata 28 aprile)

Matrix Chiambretti

MADDALENA NULLO, LA MOGLIE DI BARZAGLI OSPITE SU CANALE 5: L’INASPETTATO REGALO DEL SUO UOMO (MATRIX CHIAMBRETTI, 28 APRILE) – Su Canale 5 in seconda serata, viene trasmessa una nuova puntata del programma Matrix Chiambretti condotta da Piero Chiambretti. Tra le tematiche affrontate, ci sarà un interessante focus sulle cosiddette wags (Wives And Girlfriends of Sportsman) ed ossia le mogli e le compagne di conosciuti atleti ed in particolar modo di calciatori. Tra le wags presenti ci sarà anche Maddalena Nullo, bellissima moglie del difensore della Juventus e della Nazionale Italiana di calcio, Andrea Barzagli. In attesa di scoprire qualcosa di più sulla vita delle moglie dei calciatori, vi segnaliamo come Maddalena Nullo in queste ore sul proprio profilo Instagram, abbia pubblicato un post in cui testimonia di un regalo ricevuto dal proprio uomo. Nella didascalia della foto si legge: “quando meno te lo aspetti..” con tanto di primo piano su un pacchetto regalo recante il nome di un famoso brand francese di moda. Clicca qui per vedere la foto.

MADDALENA NULLO, LA MOGLIE DI BARZAGLI OSPITE SU CANALE 5: “IL MIO ANDREA L’HO CONOSCIUTO A FIRENZE” (MATRIX CHIAMBRETTI, 28 APRILE) – Maddalena Nullo, moglie di Andrea Barzagli, sarà presente questa sera a Matrix Chiambretti su Canale 5. In una intervista di qualche mese fa, lady Barzagli ha raccontato parte della propria vita e di come abbia conosciuto il proprio uomo al portale web PiacereMagazine. Nel corso dell’intervista la donna ha sottolineato il loro grande legame: “La mia vita a Todi è stata come quella di tutti i ragazzi del mio paese: sana, con dei valori, semplice, ma divertente. Sono sempre stata una persona molto curiosa. Amo viaggiare, cambiare, conoscere gente e soprattutto stare in mezzo alla gente. A 18 anni ho deciso che volevo, sin da subito, essere indipendente, così ho preso in considerazione delle opportunità lavorative che mi offrirono in quel periodo al di fuori della mia regione: la moda, amata da me sin da bambina. Grazie a questo lavoro ho conosciuto tanta gente di tutto il mondo, ho girato gran parte dell’Italia. Ero soddisfatta, ero indipendente come sognavo e mi divertivo tantissimo. Grazie al mio lavoro e ad alcuni amici in comune, al termine di una sfilata a Firenze, nel dicembre 2004, ho conosciuto Andrea, mio marito. Dopo una lunga frequentazione abbiamo capito che non riuscivamo a fare a meno l’uno dell’altra, quindi ho iniziato a trascurare la mia passione, il mio lavoro, per l’amore. E ad oggi devo dire che è stata la scelta migliore visto che 5 anni fa è nato nostro figlio Mattia e dopo 16 mesi è nata anche la principessa di casa, Camilla. Per il matrimonio abbiamo aspettato un po’ di più. Nel luglio del 2013 abbiamo coronato davanti a Dio il nostro amore a Lerici in Liguria”.

