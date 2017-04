MARTINA MACCARI / La moglie di Bonucci ospite a Canale 5 (Matrix Chiambretti, 28 aprile)

Matrix Chiambretti

MARTINA MACCARI, LA MOGLIE DI BONUCCI OSPITE SU CANALE 5: IL SUO PICCOLINO A SCUOLA DI TENNIS (MATRIX CHIAMBRETTI, 28 APRILE) – Nella seconda serata di Canale 5 va in onda una nuova ed avvincente puntata della trasmissione Matrix Chiambretti condotta da Piero Chiambretti. Tra gli ospiti che vi prendono parte figura anche il nome di Martina Maccari, la bellissima moglie del difensore centrale della Juventus e della Nazionale Italiana Leonardo Bonucci. La presenza della Maccari è correlata alla decisone di porre il focus della discussione sulle cosiddette WAGS (Wives And Girlfriend of Sportsmen) ed ossia le donne degli sportivi che seguono i propri compagni di vita in quasi tutti gli impegni, conquistando anche l’attenzione del pubblico per la loro indubbia bellezza. La Maccari ha sposato Bonucci nel 2011 dal quale ha avuto due figli nati rispettivamente negli anni 2012 e 2014.

In ragione del suo status di Wags, Lady Bonucci è molto seguita sui social network con centinaia di migliaia di utenti pronti a cliccare il classico Mi Piace ai suoi post aggiungendo diversi commenti in cui enfatizzano alla sua bellezza e non solo. Nei giorni scorsi Martina Maccari ha pubblicato un tenero filmato su Instagram nel quale si vede di spalle il proprio secondogenito con tanto di capellino bianco portato di traverso, borsa da tennis e due mini racchette all’interno. Il piccolo di casa Bonucci sembra essere diretto ad una lezione di tennis con i tantissimi fan che hanno lasciato commenti di apprezzamento nei suoi confronti del tipo: “Che scricciolo”, “Bellissimo”, “Ma patato, è più grande lo zaino che lui”, “Ma è stupendo cucciolo” e “Muoio dal ridere, una miniature di coccole”. Clicca qui per vedere il video.

© Riproduzione Riservata.