MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI/ I due attori di nuovo insieme da Carlo Conti (I migliori anni)

Masimo Lopez e Tullio Solenghi a I migliori anni (Lapresse)

MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI, I DUE ATTORI NEL PROGRAMMA DI RAI 1 (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - Massimo Lopez e Tullio Solenghi saranno ospiti, questa sera, venerdì 28 aprile, alla prima puntata de I migliori anni, che torna anche quest'anno su Rai Uno in prima serata con Carlo Conti, reduce dalla trionfale terza edizione del Festival di Sanremo. Massimo Lopez e Tullio Solenghi sono stati protagonisti assoluti di un altro programma di Carlo Conti, Tale e quale show, dove sono stati tra i più applauditi dalla giuria e votati dal pubblico di casa, che ha premiato la magica alchimia dei due artisti.

MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI, I DUE ATTORI NEL PROGRAMMA DI RAI 1: I LORO SPETTACOLI CONTINUANO (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - ''Mi ha salvato una mano santa''. Così Massimo Lopez ricorda l'infarto avuto nelle passate settimane, notizia di fronte alla quale in molti hanno temuto per la salute dell'attore, che durante la sua carriera televisiva ha ottenuto sempre un grande successo agli occhi del pubblico da casa. La disavventura sembra ormai alle spalle, senza che abbia inficiato in maniera negativa sul proseguo dell'attività dell'artista. Intervistato a ridosso della sua partecipazione in qualità di ospite in compagnia di Tullio Solenghi alla prima puntata de I migliori anni, Massimo Lopez ha rivelato che a metà maggio salirà nuovamente sul palco per riprendere il proprio lavoro. Massimo Lopez, sarà protagonista a Campobasso nelle date del 2 e 3 maggio, presso il Teatro Savoia, con l'opera del Decameron di Giovanni Boccaccio. Mentre di recente, è stato confermato il nuovo show che vedrà Tullio Solenghi insieme a Massimo Lopez in Sicilia, in programma in due date ravvicinate, quelle del 26 e 27 luglio. Uno show di spettacolo e musica presso l'Anfiteatro Zafferana Etnea ed il Teatro Verdura di Palermo. Il pubblico potrà godere di oltre 2 ore di spettacolo. Durante l'ultima Pasqua, il volto di Tullio Solenghi è stato visto da migliaia di utenti sui social grazie all'adesione all'iniziativa promossa da Animal Equality, contro la macellazione degli agnelli per le festività pasquali. Da diverso tempo, è impegnato con la moglie Laura Fiandra nel salvaguardare la vita degli animali e proporre un messaggio più naturalistico dell'esistenza dell'uomo contemporaneo.

MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI, I DUE ATTORI NEL PROGRAMMA DI RAI 1: BREVE BIOGRAFIA (I MIGLIORI ANNI, 28 APRILE 2017) - Massimo Lopez nasce ad Ascoli Piceno nel 1952. Tullio Solenghi è 4 anni più grande ed è nato a Genova. Per dodici anni i due hanno composto, insieme ad Anna Marchesini, il leggendario Trio (dal 1982 al 1994), salvo una breve reunion nel 2008. Insieme hanno condotto anche Striscia la notizia. Curiosità: Lopez ha prestato la voce ad Homer Simpson a partire dalla stagione numero 24.

© Riproduzione Riservata.