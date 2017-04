Manuel Barrocu/ Il rumorista da Golden Buzzer per Lodovica Comello (Finalista Italia's got Talent 2017)

Manuel Barracu, Finalista Italia's got Talent 2017

MANUEL BARRACU, IL RUMORISTA CHE HA CONQUISTATO IL GOLDEN BUZZER DI LODOVICA COMELLO (FINALISTA ITALIA'S GOT TALENT 2017) - Manuel Barrocu ha solo sette anni ed è uno dei finalisti che nel corso dell'ultima puntata di Italia's got Talent 2017 cercherà di portare a casa la vittoria finale. Il piccolo concorrente è riuscito a conquistare il pubblico in sala grazie alla sua performance da rumorista, un'esibizione che gli ha permesso di ottenere il prezioso Golden Buzzer di Lodovica Comello e a fare breccia nel cuore dei telespettatori. Appassionato di rumori, Manuel Barrocu adora le sirene dell'ambulanza, un suono che l'avrebbe portato, sin dalla tenera età, a imitare tutto ciò che riusciva ad ascoltare. Riuscirà il concorrente più giovane della serata a conquistare la vittoria finale con la sua esibizione?

